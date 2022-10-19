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Украина. Премьер лига
19 октября 2022, 19:05 | Обновлено 19 октября 2022, 19:15
1396
0

Мудрик стал лидером УПЛ по системе гол+пас

Хавбек «Шахтера» – самый ударный игрок сезона-2022/2023

19 октября 2022, 19:05 | Обновлено 19 октября 2022, 19:15
1396
0
Мудрик стал лидером УПЛ по системе гол+пас
ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик в матче 8-го тура УПЛ с «Колосом» (3:0) стал автором дубля. Он отметился голами в ворота команды из Ковалевки на 8-й и 56-й минутах матча, который состоялся во Львове на стадионе «Арена Львов».

Таким образом, 21-летний уроженец Харьковской области довел счет своим голам в УПЛ нынешнего сезона до трех. Также у него в активе имеется 5 ассистов. Имея 8 очков по системе гол+пас, Мудрик является лидером чемпионата по данному показателю.

Михаил Мудрик в реестре опередил Артема Довбика из «Днепра-1» (6+1), Максима Прядуна из «Металлиста» (5+2) и Таллеса из «Руха» (5+2).

Заметим, что список бомбардиров УПЛ-2022/2023 сейчас возглавляет Довбик (6 голов), который в топ-3 опережает Прядуна и Таллеса, у которых по 5 голов.

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Михаил Мудрик Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
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Источник Sport.ua
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