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Сборная УКРАИНЫ
19 октября 2022, 18:25 | Обновлено 19 октября 2022, 18:35
242
0

Сборная Украины U-17 разгромила команду «Львов» U-19

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19 октября 2022, 18:25 | Обновлено 19 октября 2022, 18:35
242
0
Сборная Украины U-17 разгромила команду «Львов» U-19
УАФ

Юношеская сборная Украины U-17 в рамках подготовки к отборочному турниру чемпионата Европы 2023 года провела товарищеский поединок с коллективом «Львов» U-19. Матч, который состоялся в Винниках на базе футбольного клуба «Рух», завершился крупной победой сборной Украины со счетом 5:0.

Украина U-17 – «Львов» U-19 – 5:0

Голы: Калин (27), Цуканов (58), Коваль (65), Лобко (72), Осипенко (88).

Украина U-17 (1-й тайм): Бакус (Суркис, 30), Бакай, Коробов, Захарченко, Дикий, Белый, Ищенко, Хан, Пашко, Пономаренко, Калин.

Украина U-17 (2-й тайм): Суркис (Кессель, 60), Руденко, Безручук, Гаража, Дегтярь, Цуканов (Синчук, 75), Сметана, Осипенко, Кайдалов, Лобко, Коваль.

Напомним, в квалификации Евро-2023 (U-17) сборная Украины сыграет в одной группе с командами Азербайджана, Лихтенштейна, а также Боснии и Герцеговины. Турнир начнется в Боснии и Герцеговине 24 октября.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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