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  4. МОРОЗ: «Важно верно раскрыть ребятам сильные и слабые стороны оппонентов»
Чемпионат Европы
18 октября 2022, 20:09 |
132
0

МОРОЗ: «Важно верно раскрыть ребятам сильные и слабые стороны оппонентов»

Наставник сборной Украины U-17- о подготовке команды к отбору на Евро-2023

18 октября 2022, 20:09 |
132
0
МОРОЗ: «Важно верно раскрыть ребятам сильные и слабые стороны оппонентов»
УАФ. Юрий Мороз

Главный тренер юношеской сборной Украины U-17 (футболисты не старше 2006 года рождения) рассказал о подготовке подопечных к квалификационному турниру чемпионата Европы 2023 года. В нем украинцам, напомним, будут противостоять команды Азербайджана, Лихтенштейна, а также Боснии и Герцеговины.

– Юрий Леонтьевич, 15 октября ваша команда начала подготовку к квалификационному раунду Евро-2023 (U-17). Все ли у вас нормально?

– Все хорошо. Мы собрались на базе ФК «Рух". Условия для работы у нас отличные, поэтому остается только плодотворно подготовиться к соревнованиям. Во Львове мы будем заниматься до 21 числа, а затем отправимся непосредственно к месту проведения турнира в Боснию и Герцеговину, где уже 24 октября должны провести первый поединок против Азербайджана.

– Будет ли проведен контрольный матч?

– Да, 19 октября мы планируем сыграть с «Рухом» U-19.

– Все футболисты, которых вы хотели видеть, в вашем распоряжении?

– В принципе, да. У нас в составе есть даже два легионера. Это вратарь чешской «Славии» Марко Кессель и защитник австрийского «Зальцбурга» Артур Бакай.

– На чем будет сделан акцент во время подготовки к квалификационному раунду?

– Поскольку процентов 70 футболистов имеют игровую практику, в большей степени акцент в работе будет сделан на тактических занятиях.

– Удалось ли вам изучить соперников по группе?

– В нашем распоряжении есть материалы по матчам Азербайджана, Лихтенштейна и Боснии и Герцеговины. Информации о противниках достаточно, мы все держим на контроле. Теперь важно правильно раскрыть ребятам сильные и слабые стороны оппонентов, чтобы команда понимала, что ее ждет на этом турнире.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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