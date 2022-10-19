Элина СВИТОЛИНА: «Готова покорять мир»

Уроженка Одессы Элина Свитолина в своем Инстаграм поделилась новостью о том, что ее выписали из роддома после рождения дочери.

«Готова покорять мир», – подписала 28-летняя Свитолина фотографию, на которой показаны ее собранные вещи и ребенок.

В следующей фотографии украинка поделилась тем, что дома ее встретили два украинских каравая.

Как известно, 15 октября у Элины Свитолиной и ее мужа, французского теннисист Гаэля Монфиса, родилась дочка, которую назвали Скай.