WTA19 октября 2022, 18:06 |
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Элина СВИТОЛИНА: «Готова покорять мир»
Украинская теннисистка выписалась из роддома
19 октября 2022, 18:06 |
1559
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Уроженка Одессы Элина Свитолина в своем Инстаграм поделилась новостью о том, что ее выписали из роддома после рождения дочери.
«Готова покорять мир», – подписала 28-летняя Свитолина фотографию, на которой показаны ее собранные вещи и ребенок.
В следующей фотографии украинка поделилась тем, что дома ее встретили два украинских каравая.
Как известно, 15 октября у Элины Свитолиной и ее мужа, французского теннисист Гаэля Монфиса, родилась дочка, которую назвали Скай.
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