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  4. Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Очень рады, что отобрали очки у лидера»
Украина. Премьер лига
19 октября 2022, 18:05 |
540
0

Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Очень рады, что отобрали очки у лидера»

Тренер «Ингульца» – о матче против «Днепра-1»

19 октября 2022, 18:05 |
540
0
Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Очень рады, что отобрали очки у лидера»
ФК Ингулец. Сергей Лавриненко

Наставник «Ингульца» Сергей Лавриненко поделился впечатлениями от матча восьмого тура УПЛ против «Днепра-1» (ничья 2:2):

«Прежде всего, хочу поблагодарить ВСУ за то, что мы имеем возможность играть в футбол, наслаждаться игрой. Дай Бог здоровья всем нашим защитникам.

Что касается матча, то ожидали, что будет трудная игра. Еще и сирена обусловила паузу, повлиявшую на игру. Но то, что мы себе планировали – многое удалось. Удалось забить два мяча, мы этой ничьей очень рады, отобрали два очка у лидера. Ожидали, что соперник будет больше играть с мячом, мы терпели, ждали своего шанса и я говорил ребятам, что он обязательно будет – нужно только реализовать. Были моменты и у нас, и соперника, так что боевая игра. Для нас эта ничья – плюс, а для «Днепра-1» это неприятная ничья.

Воздушная тревога? Мы понимаем, что в стране война. Морально мы готовы к этому, говорили соперникам и арбитрам, что будем ждать и хотим доиграть матч».

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Источник UA-Football
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