Неймар недоволен итогами голосования за Золотой мяч

Форвард «ПСЖ» Неймар считает, что его партнер по сборной Бразилии, вингер «Реала» Винисиус Жуниор должен был финишировать выше в голосовании за Золотой мяч-2022:

«Бензема заслужил, красавец! А теперь про Винисиуса. Восьмое место – это неправильно. Он как минимум должен быть в топ-3».

Сам Неймар в голосовании не набрал ни одного очка.