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Франция
19 октября 2022, 17:32 | Обновлено 19 октября 2022, 18:02
1984
0

Неймар недоволен итогами голосования за Золотой мяч

Форвард «ПСЖ» считает, что Винисиус Жуниор должен быть выше

19 октября 2022, 17:32 | Обновлено 19 октября 2022, 18:02
1984
0
Неймар недоволен итогами голосования за Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Форвард «ПСЖ» Неймар считает, что его партнер по сборной Бразилии, вингер «Реала» Винисиус Жуниор должен был финишировать выше в голосовании за Золотой мяч-2022:

«Бензема заслужил, красавец! А теперь про Винисиуса. Восьмое место – это неправильно. Он как минимум должен быть в топ-3».

Сам Неймар в голосовании не набрал ни одного очка.

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Неймар Винисиус Жуниор Золотой мяч
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