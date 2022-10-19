ХАВИ: «Если у меня не получится – пусть попробует другой тренер»
Тренер «Барселоны» верит в свою команду
Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что, несмотря на серию неудачных результатов, команда способна на большие свершения:
«Поражения не остановят меня, но изменить ситуацию непросто. Трофеи остаются нашей целью, поэтому будем работать еще усерднее. Думаю, мы создали команду, которая способна брать титулы. У меня до сих пор максимальный энтузиазм, несмотря на то, что за прошлую неделю я получил много критики.
Меня действительно все поддерживают. Мой телефон выглядит так, будто умер кто-нибудь из родственников. Уверен, что этот состав способен побеждать. Если у меня не получится, пусть попробует другой тренер».
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