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  4. ХАВИ: «Если у меня не получится – пусть попробует другой тренер»
Испания
19 октября 2022, 17:10 |
362
1

ХАВИ: «Если у меня не получится – пусть попробует другой тренер»

Тренер «Барселоны» верит в свою команду

19 октября 2022, 17:10 |
362
1
ХАВИ: «Если у меня не получится – пусть попробует другой тренер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что, несмотря на серию неудачных результатов, команда способна на большие свершения:

«Поражения не остановят меня, но изменить ситуацию непросто. Трофеи остаются нашей целью, поэтому будем работать еще усерднее. Думаю, мы создали команду, которая способна брать титулы. У меня до сих пор максимальный энтузиазм, несмотря на то, что за прошлую неделю я получил много критики.

Меня действительно все поддерживают. Мой телефон выглядит так, будто умер кто-нибудь из родственников. Уверен, что этот состав способен побеждать. Если у меня не получится, пусть попробует другой тренер».

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Источник Marca
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Иван Иванов
Та всё получится. Верь, заткнись и работай как сказал классик
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