Барселона близка к провалу сезона уже сейчас: 6 причин неудач каталонцев

«Барселона» де-факто потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов – второй сезон подряд. Президент «блаугранас» Жоан Лапорта после ничьей с «Интером» заявил, что теперь приоритетом для команды становится Ла Лига. Однако и в чемпионате «Барса», проиграв «Реалу» Эль Класико, отпустила главного соперника в отрыв, пусть и небольшой с точки зрения очков. Сезон-2022/2023 пока складывается совсем не так, как хотелось бы «сине-гранатовым». В чем же заключаются проблемы «Барселоны»?

Слишком высокие ожидания

Во второй половине сезона-2021/2022 было слишком много отсылок к событиям 18-летней давности. Снова первый полный сезон президента Жоана Лапорты на фоне экономического и игрового кризиса. Снова провальный первый круг в чемпионате и рывок в круге втором – с победой над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» и уверенным подъемом на второе место. И неудача во втором по рангу еврокубке: в 2004-м вылетели в 1/8 Кубка УЕФА от «Селтика», в 2022-м – в четвертьфинале Лиги Европы от «Айнтрахта».

Летом 2004-го «Барселона», как и сейчас, провела мощную трансферную кампанию. Глубина состава позволяла считать каталонцев главным претендентом на чемпионский титул в Ла Лиге. Однако с теми временами была ощутимая разница. У той «Барсы» в составе уже были набравшиеся опыта Пуйоль, Хави, Вальдес и Рафа Маркес, к основе подходили Иньеста и Месси, а главным лицом проекта был магический и еще голодный к футболу Роналдиньо.

Это был куда более крепкий фундамент, чем тот, которым обладала «Барселона» перед межсезоньем-2022. Даже Хави, Иньеста и сам Месси не с первого сезона стали великими. Поэтому глупо ожидать, что Педри, Гави и постоянно травмированный Ансу Фати сразу после сдачи выпускных школьных экзаменов потащат команду, в которой много ветеранов и новичков.

Вдобавок уже по ходу нынешней кампании выяснилось, что «Барселона» так и не усилила защиту. Проблемы в центральной зоне хотя бы объясняются травмами. Справа играли Кунде, Араухо и Серхи Роберто – не профильные исполнители для этой позиции. А травмированный Бельерин – просто не уровень для большой команды. Слева вроде все порядке, ведь есть Альба, Маркос Алонсо и Бальде. Однако каждый из них сейчас по разным причинам не тянет.

«Сенаторы» явно недовольны своей ролью

Безусловно, Хави не может не испытывать особых чувств к Жерару Пике, Серхио Бускетсу и Жорди Альбе, с которыми он столько матчей сыграл и уйму трофеев выиграл.

Только у Бускетса в нынешнем сезоне не откусили изрядную часть игрового времени. При этом даже он ошибается, как в моменте со вторым голом «Интера» или первым голом «Реала». Пике заслуженно потерял свое место в основе, а вот по Альбе есть вопросы. И от Жорди в последние дни трансферного окна хотели избавиться из-за его высокой зарплаты – вроде как наличие Бальде и Алонсо позволяло.

Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Бускетс

Три главных «сенатора» команды в разной степени недовольны своей ролью и отношением к ним со стороны клуба. И если их влияние на футбольном поле в целом снизилось (исключение – Бускетс), то вес в раздевалке остается огромным.

А ведь еще есть Мемфис Депай и Френки де Йонг, которых летом пытались буквально вытолкать из команды безо всяких церемоний и уважения. Нидерландцы таким отношением к себе точно недовольны. Они, как и Бускетс, Альба и Пике, понимают, что нынешний сезон для них в «Барселоне», скорее всего, последний. Вряд ли Мемфис и Френки в такой ситуации подспудно готовы выжать из себя все ради сине-гранатовой футболки.

Хави зациклился на Рафинье и Дембеле

«Барселона» летом очень хотела Рафинью и выиграла борьбу за него у «Челси». Бразилец казался явной заменой Усману Дембеле, однако француз в итоге подписал новый контракт с «блаугранас». И он считается любимчиком Хави, которому удалось реанимировать свою карьеру как раз под руководством этого тренера.

Наставник «Барселоны», такое ощущение, никого не видит за этими двумя вингерами. Рафинья показал свою неспособность играть на левом фланге и понимать футбол «блаугранас» в целом – ему доверили место справа, где бразильцу удобнее. Это создает неудобства для Усмана Дембеле, которому самому нравится действовать на позиции правого вингера. Но Хави упорно ищет место в основе для обоих.

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Позиции вингеров у «Барселоны» укомплектованы прекрасно – на бумаге. Однако расклад по игровым минутам в нынешнем сезоне следующий: Дембеле – 915, Рафинья – 674, Фати – 388, Ферран – 339.

То есть Фати и Торрес априори стали запасными, но при этом у каждого из них статистика лучше, чем у Рафиньи. У бразильца в нынешнем сезоне 1+1, у Ансу – 2+3 и даже у Феррана – 2+1. Несмотря на все это, Хави как будто сделал своим приоритетом стремление как можно быстрее адаптировать Рафинью в свои схемы – разнообразие и результаты подождут.

Ставка на Левандовски как на новое лицо проекта выглядит странной

В январе после трансфера Пьера-Эмерика Обамеянга «Барселона», казалось, обрела эффективную «девятку». Именно поэтому стремление во что бы то ни стало заполучить Роберта Левандовски летом не выглядело логичным.

45 миллионов за 34-летнего футболиста, у которого оставался год по контракту с «Баварией» – это много для нынешней «Барселоны». Пусть Левандовски находится в прекрасной физической и игровой форме. Приход поляка означал, что для Обамеянга места не остается. Такой форвард не может получать крохи игрового времени. А Ауба должен был бы сидеть в основном на скамейке, так как Левандовски фактически давали статус, который в Северной Америке называют «франчайз-плеер».

К результативности Роберта в «Барселоне» вроде бы не может быть вопросов – 14 голов в 13-ти матчах. Однако в четырех больших поединках нынешнего сезона (два против «Интера», против «Баварии» и «Реала») он забил только два гола, а в трех из них уходил с поля без точного удара. И именно промахи Левандовски (и Педри, но он не снайпер) во многом предопределили поражение «Барсы» в Мюнхене.

Тут стоит вспомнить, что, по сути, последний крутой перформанс поляка на решающих стадиях Лиги чемпионов – это покер, сделанный еще в составе Дортмунда в полуфинале с «Реалом» в 2013 году. В праймовом для себя 2020-м Левандовски: а) не забил в финале с «ПСЖ»; б) в полуфинале с «Лионом» просто довел счет до крупного – соперник уже был повержен; в) в легендарных 8:2 с «Барселоной» забил шестой гол «Баварии».

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Хави тактически не превосходит Кумана

Мы уже сказали о четырех больших матчах «Барселоны» в нынешнем сезоне. Результаты в них плачевны – одна ничья и три поражения. При этом о невезении можно говорить только по матчам с «Баварией» («Барса» превзошла соперника по показателю ожидаемых голов, но уступила по голам реальным) и с «Интером» на выезде (не поставленный пенальти на последних минутах – разница между ничьей и поражением была огромной в турнирном плане).

Конечно, Хави не может сделать центральных защитников менее ломкими, а Эрик Гарсия с его умением привозить и неумением нормально отбирать мяч, наверное, играл бы гораздо меньше при другой кадровой ситуации.

Но даже по игре в атаке к Эрнандесу очень много вопросов. О зацикленности на Дембеле и Рафинье мы уже упомянули. Также в тех матчах, когда не удается задавить соперника классом, «Барселона» сбивается на футбол с полсотней навесов, от которого так тошнило при Кумане. Только у Рональда в распоряжении были Абде Эз, Люк де Йонг, Жутгла или Гави в роли вингера, а не форварды топового уровня.

Кажется, Лапорта поторопился активно задействовать финансовые рычаги

Хави – молодой тренер, который получил в распоряжение много сильных футболистов. Сильных, но без барселонской ДНК, которым нужно время, чтобы внедриться в систему игры и понять ее.

Рьяное же задействование финансовых рычагов минувшим летом говорит о том, что Жоан Лапорта не особо готов ждать. По сути, «Барселона» провалила три подряд сезона. Европейский футбол – это не североамериканские лиги, где можно уйти на многолетнюю перестройку для того, чтобы собрать высокие драфт-пики и дать развиваться молодежи без упора на сиюминутные результаты. Если футбольный клуб долго обходится без больших трофеев, то он становится менее привлекательным для спонсоров, фанатов-глорихантеров и игроков. С этой точки зрения Лапорту можно понять.

Однако столь явная ставка уже на сезон-2022/2023 выглядела рисковой, а сейчас кажется просто проигрышной. Так как почти состоявшийся провал в Лиге чемпионов – это уже серьезнейший удар по финансам и репутации клуба.

Почти дебютант-тренер, много новичков, обилие недовольных ветеранов и просто футболистов, которых не удалось продать, невезение с травмами и некоторыми судейскими решениями – а «Барселона» как будто уверовала, что ничего из этих факторов риска не сыграет.