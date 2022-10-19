Шахтер – Колос. Назарина и Мудрик выйдут в основе

Сегодня, 19 октября «Шахтер» в восьмом туре УПЛ примет «Колос». Начало матча запланировано на 17:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Шахтер»: Трубин, Михайличенко, Кривцов, Матвиенко, Конопля, Степаненко, Назарина, Судаков, Мудрик, Зубков, Сикан

«Колос»: Волынец, Новак, Чоботенко, Зозуля, Емец, Смирный, Ориховский, Мякушко, Болбат, Ильин, Безбородько