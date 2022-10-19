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  4. Шахтер – Колос. Назарина и Мудрик выйдут в основе
Украина. Премьер лига
19 октября 2022, 16:25 |
585
0

Шахтер – Колос. Назарина и Мудрик выйдут в основе

Стали известны составы команды на матч

19 октября 2022, 16:25 |
585
0
Шахтер – Колос. Назарина и Мудрик выйдут в основе
ФК Шахтер

Сегодня, 19 октября «Шахтер» в восьмом туре УПЛ примет «Колос». Начало матча запланировано на 17:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Шахтер»: Трубин, Михайличенко, Кривцов, Матвиенко, Конопля, Степаненко, Назарина, Судаков, Мудрик, Зубков, Сикан

«Колос»: Волынец, Новак, Чоботенко, Зозуля, Емец, Смирный, Ориховский, Мякушко, Болбат, Ильин, Безбородько

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Источник Sport.ua
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