Украина. Премьер лига19 октября 2022, 16:25 |
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Шахтер – Колос. Назарина и Мудрик выйдут в основе
Стали известны составы команды на матч
19 октября 2022, 16:25 |
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Сегодня, 19 октября «Шахтер» в восьмом туре УПЛ примет «Колос». Начало матча запланировано на 17:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Шахтер»: Трубин, Михайличенко, Кривцов, Матвиенко, Конопля, Степаненко, Назарина, Судаков, Мудрик, Зубков, Сикан
«Колос»: Волынец, Новак, Чоботенко, Зозуля, Емец, Смирный, Ориховский, Мякушко, Болбат, Ильин, Безбородько
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