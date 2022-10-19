Звездный игрок Милана стал жертвой ограбления

Защитник «Милана» и сборной Франции Тео Эрнандес вчера вечером стал жертвой ограбления. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

По его информации, вчера вечером четыре грабителя в черных костюмах ворвались на виллу Эрнандеса в Кассано Маньяго. Они были вооружены, стоимость украденного имущества оценивается примерно в один миллион долларов.

В сентябре Эрнандес получил травму бедра, из-за которой пропустил почти три недели.