Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звездный игрок Милана стал жертвой ограбления
Италия
19 октября 2022, 16:04 |
1213
1

Звездный игрок Милана стал жертвой ограбления

Неприятный инцидент для Тео Эрнандеса

19 октября 2022, 16:04 |
1213
1
Звездный игрок Милана стал жертвой ограбления
Getty Images/Global Images Ukraine. Тео Эрнандес

Защитник «Милана» и сборной Франции Тео Эрнандес вчера вечером стал жертвой ограбления. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

По его информации, вчера вечером четыре грабителя в черных костюмах ворвались на виллу Эрнандеса в Кассано Маньяго. Они были вооружены, стоимость украденного имущества оценивается примерно в один миллион долларов.

В сентябре Эрнандес получил травму бедра, из-за которой пропустил почти три недели.

По теме:
Круче Ман Сити и Реала. Уникальное достижение Милана
Верона – Милан – 1:2. Автогол от экс-динамовца. Видео голов и обзор матча
Не без труда. Милан с боем обыграл Верону
Тео Эрнандес Милан ограбление
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник твиттер Николо Скиры
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Матч Динамо – Металлист перенесен
Футбол | 18 октября 2022, 17:58 45
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Динамо – Металлист перенесен
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Динамо – Металлист перенесен

Команды в четверг, 20 октября, не встретятся

ДЕ ДЗЕРБИ: «Пять дней я провел на войне, поэтому не боюсь неудач в футболе»
Футбол | 19 октября 2022, 13:46 10
ДЕ ДЗЕРБИ: «Пять дней я провел на войне, поэтому не боюсь неудач в футболе»
ДЕ ДЗЕРБИ: «Пять дней я провел на войне, поэтому не боюсь неудач в футболе»

Итальянский наставник вспомнил о последнем периоде работы в Украине

Шахтер – Колос. Назарина и Мудрик выйдут в основе
Футбол | 19.10.2022, 16:25
Шахтер – Колос. Назарина и Мудрик выйдут в основе
Шахтер – Колос. Назарина и Мудрик выйдут в основе
Молодежка узнала соперников, матч Динамо перенесен, Костюк проиграла
Футбол | 19.10.2022, 06:00
Молодежка узнала соперников, матч Динамо перенесен, Костюк проиграла
Молодежка узнала соперников, матч Динамо перенесен, Костюк проиграла
Источник: Лунин в ближайшее время может подписать новый контракт с Реалом
Футбол | 19.10.2022, 03:10
Источник: Лунин в ближайшее время может подписать новый контракт с Реалом
Источник: Лунин в ближайшее время может подписать новый контракт с Реалом
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Выталкиватель парашутистов
Живи без понтов, помогай бедным и больным, поддерживай деньгами тех, кто сидит за решеткой, и к тебе никогда не ворвутся грабители...
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Выступление Шевченко на церемонии вручения Золотого мяча-2022
ВИДЕО. Выступление Шевченко на церемонии вручения Золотого мяча-2022
17.10.2022, 22:53 12
Футбол
Куртуа недоволен рейтингом Золотого мяча. Хотел быть в тройке лучших
Куртуа недоволен рейтингом Золотого мяча. Хотел быть в тройке лучших
18.10.2022, 10:30 4
Футбол
Кто стал вторым и третьим? Итоговая десятка рейтинга Золотой мяч 2022
Кто стал вторым и третьим? Итоговая десятка рейтинга Золотой мяч 2022
17.10.2022, 23:59
Футбол
Ломаченко рассказал, кто не дал состоятся его бою с Джервонтой Дэвисом
Ломаченко рассказал, кто не дал состоятся его бою с Джервонтой Дэвисом
18.10.2022, 08:57
Бокс
Российский лыжник получил украинское гражданство
Российский лыжник получил украинское гражданство
18.10.2022, 14:02 3
Зимние виды
Шанс для Ротаня. Украинская молодежка узнала соперников на Евро-2023 U-21
Шанс для Ротаня. Украинская молодежка узнала соперников на Евро-2023 U-21
18.10.2022, 19:37 12
Футбол
Позвал с корта под венец. Болельщик сделал предложение Свентек
Позвал с корта под венец. Болельщик сделал предложение Свентек
17.10.2022, 17:44
Теннис
ВИДЕО. Уайлдер извинился перед Хелениусом за жесткий нокаут
ВИДЕО. Уайлдер извинился перед Хелениусом за жесткий нокаут
18.10.2022, 12:27
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности