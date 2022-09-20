Милан надолго лишился защитника Эрнандеса

У защитника «Милана» Тео Эрнандеса диагностировано растяжения мышцы. Из-за него он пропустит около трех недель.

Существует большая вероятность, что 24-летний француз не сыграет в матче Лиги чемпионов против «Челси» 5 октября и во встречи Серии А с «Ювентуса» 8 октября.

Ранее стало известно, что Тео Эрнандес покинул расположение сборной Франции, которая готовится к матчам Лиги наций против Австрии и Дании.

В нынешнем сезоне на счету Эрнандеса за «Милан» во всех турнирах 9 матчей, 1 гол и 2 ассиста.

Кроме Эрнандеса, лагерь французской сборной, напомним, на днях покинул голкипер Уго Льорис.