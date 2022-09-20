Милан надолго лишился защитника Эрнандеса
Француз попал в лазарет
У защитника «Милана» Тео Эрнандеса диагностировано растяжения мышцы. Из-за него он пропустит около трех недель.
Существует большая вероятность, что 24-летний француз не сыграет в матче Лиги чемпионов против «Челси» 5 октября и во встречи Серии А с «Ювентуса» 8 октября.
Ранее стало известно, что Тео Эрнандес покинул расположение сборной Франции, которая готовится к матчам Лиги наций против Австрии и Дании.
В нынешнем сезоне на счету Эрнандеса за «Милан» во всех турнирах 9 матчей, 1 гол и 2 ассиста.
Кроме Эрнандеса, лагерь французской сборной, напомним, на днях покинул голкипер Уго Льорис.
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