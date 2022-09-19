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Лига наций
19 сентября 2022, 21:15 | Обновлено 19 сентября 2022, 21:18
602
0

Не помощник. Льорис покинул расположение сборной Франции

Голкипер травмировался

19 сентября 2022, 21:15 | Обновлено 19 сентября 2022, 21:18
602
0
Не помощник. Льорис покинул расположение сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

35-летний страж ворот лондонского «Тоттенхэма» Уго Льорис выпал из обоймы сборной Франции из-за повреждения. Он травмировал бедро и был вынужден вернуться в Англию в расположение клуба.

Исходя из этого, Уго не поможет французской команде в предстоящих матчах Лиги наций сс сборными Австрии (22 сентября) и Дании (25 сентября).

Льорис играет с 2008 года за сборную Франции. Он в ее составе становился чемпионом мира (2018), победитель Лиги наций (2021) и серебряным призером чемпионата Европы (2016).

В нынешнем сезоне на счету Льорис за «Тоттенхэм» 7 матчей, включая два поединка без пропущенных голов.

Ранее наставник сборной Франции Дидье Дешам рассказал, при каких условиях травмированный Поль Погба сыграет на ЧМ-2022.

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Источник Sky Sports
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