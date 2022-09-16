Дешам рассказал, при каких условиях Погба сыграет на ЧМ-2022

Участие Поля Погба в ЧМ-2022 остается под вопросом. Сейчас он продолжает восстанавливаться после операции.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил шансы Погба выступить в Катаре:

«Он не приедет в сборную только из-за того, что входит в костяк команды. Если Погба не будет играть до ЧМ-2022 и не будет в топ-форме, то вызывать его бесполезно. Поль и сам не хочет попадать в состав таким образом».