Чемпионат мира16 сентября 2022, 21:55 | Обновлено 16 сентября 2022, 21:56
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Дешам рассказал, при каких условиях Погба сыграет на ЧМ-2022
Хавбек «Ювентуса» должен быть в оптимальной форме
16 сентября 2022, 21:55 | Обновлено 16 сентября 2022, 21:56
446
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Участие Поля Погба в ЧМ-2022 остается под вопросом. Сейчас он продолжает восстанавливаться после операции.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил шансы Погба выступить в Катаре:
«Он не приедет в сборную только из-за того, что входит в костяк команды. Если Погба не будет играть до ЧМ-2022 и не будет в топ-форме, то вызывать его бесполезно. Поль и сам не хочет попадать в состав таким образом».
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