Максим ЗАДЕРАКА: «Сейчас у Кривбасса нелегкий период»

Полузащитник «Кривбасса» Максим Задерака поделился впечатлениями от матча УПЛ против «Александрии» (поражение 0:2):

«Во-первых, есть проблемы с реализацией. Создаем много моментов, но пока нам тяжело забить. Во-вторых, значит, недостаточная концентрация, где-то недоигрывали эпизоды. И это вылилось в два пропущенных мяча. Хочу извиниться перед нашими болельщиками. Мы стараемся и будем по максимуму выкладываться в дальнейшем, чтобы исправить положение. Сейчас у нас нелегкий период.

«Александрия» – родная команда для меня, ведь я сам александриец. Но на каждый матч я выхожу мотивированным. Мне все равно: то ли это «Александрия», то ли это «Минай», то ли это «Колос». Не могу сказать, что сегодня провальная игра. Но есть множество моментов, которые мы не реализуем, а потом нас наказывают».