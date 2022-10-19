Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Максим ЗАДЕРАКА: «Сейчас у Кривбасса нелегкий период»
Украина. Премьер лига
19 октября 2022, 15:46 | Обновлено 19 октября 2022, 15:48
78
0

Максим ЗАДЕРАКА: «Сейчас у Кривбасса нелегкий период»

Хавбек «Кривбасса» - о поражении от «Александрии»

19 октября 2022, 15:46 | Обновлено 19 октября 2022, 15:48
78
0
Максим ЗАДЕРАКА: «Сейчас у Кривбасса нелегкий период»
ФК Кривбасс. Максим Задерака

Полузащитник «Кривбасса» Максим Задерака поделился впечатлениями от матча УПЛ против «Александрии» (поражение 0:2):

«Во-первых, есть проблемы с реализацией. Создаем много моментов, но пока нам тяжело забить. Во-вторых, значит, недостаточная концентрация, где-то недоигрывали эпизоды. И это вылилось в два пропущенных мяча. Хочу извиниться перед нашими болельщиками. Мы стараемся и будем по максимуму выкладываться в дальнейшем, чтобы исправить положение. Сейчас у нас нелегкий период.

«Александрия» – родная команда для меня, ведь я сам александриец. Но на каждый матч я выхожу мотивированным. Мне все равно: то ли это «Александрия», то ли это «Минай», то ли это «Колос». Не могу сказать, что сегодня провальная игра. Но есть множество моментов, которые мы не реализуем, а потом нас наказывают».

По теме:
Шахтер – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Металлист 1925 – Минай. Задержка из-за воздушной тревоги. Стартовые составы
Металлист 1925 – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Максим Задерака Кривбасс Кривой Рог Александрия Александрия - Кривбасс Украинская Премьер-лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В ПСЖ недовольны поведением Мбаппе
Футбол | 19 октября 2022, 09:14 3
В ПСЖ недовольны поведением Мбаппе
В ПСЖ недовольны поведением Мбаппе

Клуб не устраивает позиция французского нападающего

Назван главный претендент на Золотой мяч-2023
Футбол | 19 октября 2022, 08:53 6
Назван главный претендент на Золотой мяч-2023
Назван главный претендент на Золотой мяч-2023

Сделан далеко идущий прогноз

Амбициозная задача. Рыбка рассказал о цели Металлиста на сезон УПЛ
Футбол | 19.10.2022, 13:11
Амбициозная задача. Рыбка рассказал о цели Металлиста на сезон УПЛ
Амбициозная задача. Рыбка рассказал о цели Металлиста на сезон УПЛ
Карим Бензема: верь, заткнись и работай
Футбол | 18.10.2022, 15:43
Карим Бензема: верь, заткнись и работай
Карим Бензема: верь, заткнись и работай
Динамо летом предлагали Шуранова, Луческу отказался – источник
Футбол | 18.10.2022, 21:45
Динамо летом предлагали Шуранова, Луческу отказался – источник
Динамо летом предлагали Шуранова, Луческу отказался – источник
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Костюк не пожала руку Саснович после матча в Гвадалахаре
ФОТО. Костюк не пожала руку Саснович после матча в Гвадалахаре
18.10.2022, 07:40 2
Теннис
Фабрицио РОМАНО: «Сумма отступных за Мудрика может достигать 60-65 млн»
Фабрицио РОМАНО: «Сумма отступных за Мудрика может достигать 60-65 млн»
18.10.2022, 12:01 13
Футбол
Ломаченко рассказал, кто не дал состоятся его бою с Джервонтой Дэвисом
Ломаченко рассказал, кто не дал состоятся его бою с Джервонтой Дэвисом
18.10.2022, 08:57
Бокс
Российский лыжник получил украинское гражданство
Российский лыжник получил украинское гражданство
18.10.2022, 14:02 3
Зимние виды
ВИДЕО. Выступление Шевченко на церемонии вручения Золотого мяча-2022
ВИДЕО. Выступление Шевченко на церемонии вручения Золотого мяча-2022
17.10.2022, 22:53 12
Футбол
Золотая бутса 2022/23. Холанд – на втором месте. Кто лидирует в гонке?
Золотая бутса 2022/23. Холанд – на втором месте. Кто лидирует в гонке?
18.10.2022, 05:50 3
Футбол
ДЕДЫШИН: «Красников своими действиями сломал много судеб в футболе»
ДЕДЫШИН: «Красников своими действиями сломал много судеб в футболе»
18.10.2022, 22:23 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности