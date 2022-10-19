Валенсия продлила контракт с капитаном команды

«Валенсия» официально сообщила о продлении контракта с капитаном команды Хосе Гайей. Новое соглашение с 27-летним защитником сборной Испании рассчитано на пять лет – до лета 2027 года.

Гайя является воспитанником «Валенсии» и выступает за первую команду с 2012 года. В нынешнем сезоне на его счету защитника 2 ассиста в 6 матчах Ла Лиги за «Валенсию». Трансферная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.

Вчера Гайя не реализовал пенальти на последней минуте матча против «Севильи», поединок завершился вничью 1:1.