Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ДЕ ДЗЕРБИ: «Пять дней я провел на войне, поэтому не боюсь неудач в футболе»
Англия
19 октября 2022, 13:46 | Обновлено 19 октября 2022, 13:50
856
6

ДЕ ДЗЕРБИ: «Пять дней я провел на войне, поэтому не боюсь неудач в футболе»

Итальянский наставник вспомнил о последнем периоде работы в Украине

19 октября 2022, 13:46 | Обновлено 19 октября 2022, 13:50
856
6
ДЕ ДЗЕРБИ: «Пять дней я провел на войне, поэтому не боюсь неудач в футболе»
brightonandhovealbion.com. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби, в минувшем сезоне работавший с «Шахтером», прокомментировал ничью против «Ноттингем Форест» (0:0) в 12-м туре АПЛ.

«Выступление команды было отличным, но извините за результат. Я могу только поблагодарить игроков за то, что они показали фантастическую игру. Нам нужно прибавлять в последних 25 метрах, и мы должны над этим поработать. Я не могу сказать ничего больше».

«Не боюсь ли я, что мы не выиграли ни одного из двух матчей за последние пять дней? Пять дней я провел на войне, поэтому не боюсь. Прошу прощения за результаты, я знаю, что очков мало. Я не хочу слишком много говорить о неудачах или чем-то подобном. Я хочу поговорить об улучшениях, которые нам нужно сделать очень быстро», - сказал Де Дзерби.

«Брайтон» на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков.

По теме:
Матчи УПЛ прерваны из-за воздушной тревоги
Юрген КЛОПП: «Отправить меня подальше было хорошим решением»
За минувшие сутки ВСУ уничтожили 430 оккупантов, 6 танков и 16 ББМ
Роберто Де Дзерби Брайтон Ноттингем Форест Английская Премьер-лига российско-украинская война
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Tuttomercatoweb
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Нужен футбольный Майдан». Президент Руха выступит после скандального матча
Футбол | 18 октября 2022, 13:11 20
«Нужен футбольный Майдан». Президент Руха выступит после скандального матча
«Нужен футбольный Майдан». Президент Руха выступит после скандального матча

Григорий Козловский собирает пресс-конференцию

Экс-футболист Ливерпуля получил восемь лет тюрьмы
Футбол | 18 октября 2022, 19:50 6
Экс-футболист Ливерпуля получил восемь лет тюрьмы
Экс-футболист Ливерпуля получил восемь лет тюрьмы

Роковой оказалась связь с наркоторговцами

ФОТО. Явно не в себе. Редкач ерничает над Зеленским
Бокс | 19.10.2022, 10:42
ФОТО. Явно не в себе. Редкач ерничает над Зеленским
ФОТО. Явно не в себе. Редкач ерничает над Зеленским
ВИДЕО. Роналду забил нам 3 гола. Конте похвалил лидера Ман Юнайтед
Футбол | 18.10.2022, 20:20
ВИДЕО. Роналду забил нам 3 гола. Конте похвалил лидера Ман Юнайтед
ВИДЕО. Роналду забил нам 3 гола. Конте похвалил лидера Ман Юнайтед
Коваленко получил травму. Украинский хавбек в этому году не сыграет
Футбол | 19.10.2022, 11:45
Коваленко получил травму. Украинский хавбек в этому году не сыграет
Коваленко получил травму. Украинский хавбек в этому году не сыграет
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
umnuy2
ну он хоть как раз в киеве застрял в первые самые тяжелые для киева дни с бразилами...что вы от него хотите.А вот с всяких тищенко депутатов и потапов супертеноров,яценюков заборостроев можно спросить
Ответить
+4
Хутин Пуйло
На войне ты провел? Ссккка
Ответить
+3
Иван Иванов
Ответить
+1
Віталій Ткачук
Здихалися, та й добре. Як бачимо "отряд нє замєтіл потерю бойца". Шахта, навпаки "здобула" нормального тренера в особі Йовічевича.
Ответить
0
Злий Глобинець
Назвав би балаболом, але зроблю скидку на італійський темперамент. Хоча Де Дзербі таки постійно згадує про Україну і хоч би морально нас підтримує. На відміну від Пауло Фонсеки, який і пропрацював тут довше, і має дружину - громадянку України.
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хави назвал виновного в поражении Барселоны в матче с Реалом
Хави назвал виновного в поражении Барселоны в матче с Реалом
17.10.2022, 14:21 4
Футбол
Ломаченко рассказал, кто не дал состоятся его бою с Джервонтой Дэвисом
Ломаченко рассказал, кто не дал состоятся его бою с Джервонтой Дэвисом
18.10.2022, 08:57
Бокс
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2022
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2022
17.10.2022, 23:00 27
Футбол
Золотой мяч-2022: есть первые результаты
Золотой мяч-2022: есть первые результаты
17.10.2022, 19:55
Футбол
Костюк победно стартовала в Гвадалахаре, обыграв Саснович
Костюк победно стартовала в Гвадалахаре, обыграв Саснович
17.10.2022, 23:12 9
Теннис
Российский лыжник получил украинское гражданство
Российский лыжник получил украинское гражданство
18.10.2022, 14:02 3
Зимние виды
Шанс для Ротаня. Украинская молодежка узнала соперников на Евро-2023 U-21
Шанс для Ротаня. Украинская молодежка узнала соперников на Евро-2023 U-21
18.10.2022, 19:37 11
Футбол
Уайлдер вернулся – прибил Хелениуса и теперь претендует на Усика и Руиса
Уайлдер вернулся – прибил Хелениуса и теперь претендует на Усика и Руиса
17.10.2022, 11:14 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности