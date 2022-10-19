ДЕ ДЗЕРБИ: «Пять дней я провел на войне, поэтому не боюсь неудач в футболе»

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби, в минувшем сезоне работавший с «Шахтером», прокомментировал ничью против «Ноттингем Форест» (0:0) в 12-м туре АПЛ.

«Выступление команды было отличным, но извините за результат. Я могу только поблагодарить игроков за то, что они показали фантастическую игру. Нам нужно прибавлять в последних 25 метрах, и мы должны над этим поработать. Я не могу сказать ничего больше».

«Не боюсь ли я, что мы не выиграли ни одного из двух матчей за последние пять дней? Пять дней я провел на войне, поэтому не боюсь. Прошу прощения за результаты, я знаю, что очков мало. Я не хочу слишком много говорить о неудачах или чем-то подобном. Я хочу поговорить об улучшениях, которые нам нужно сделать очень быстро», - сказал Де Дзерби.

«Брайтон» на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков.