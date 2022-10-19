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Чемпионат Англии
Брайтон
18.10.2022, FT 0 : 0
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Англия
19 октября 2022, 00:10 | Обновлено 19 октября 2022, 00:27
31
0

Кристал Пэлас обыграл Вулвз. Ничья для Брайтона под руководством Де Дзерби

«Брайтон» и «Ноттингем Форест» не сумели забить другу

19 октября 2022, 00:10 | Обновлено 19 октября 2022, 00:27
31
0
Кристал Пэлас обыграл Вулвз. Ничья для Брайтона под руководством Де Дзерби
Getty Images/Global Images Ukraine

18 октября состоялись два поединка 12-го тура Английской Премьер-лиги.

«Брайтон» и «Ноттингем Форест» не сумели забить друг другу (0:0). Команда под руководством Роберто Де Дзерби, экс-коуча «Шахтера», пока не выигрывала в АПЛ – у «чаек» 2 ничьи и 2 поражения с момента прихода итальянца.

В другом матче игрового дня Кристал Пэлас обыграл Вулверхэмптон со счетом 2:1.

АПЛ. 12-й тур, 18 октября

Брайтон – Ноттингем Форест – 0:0

Кристал Пэлас – Вулверхэмптон – 2:1

Голы: Эзе, 47, Заха, 70 – Траоре, 31

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Роберто Де Дзерби Брайтон Ноттингем Форест Кристал Пэлас Вулверхэмптон
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Источник Sport.ua
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