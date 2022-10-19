Кристал Пэлас обыграл Вулвз. Ничья для Брайтона под руководством Де Дзерби

18 октября состоялись два поединка 12-го тура Английской Премьер-лиги.

«Брайтон» и «Ноттингем Форест» не сумели забить друг другу (0:0). Команда под руководством Роберто Де Дзерби, экс-коуча «Шахтера», пока не выигрывала в АПЛ – у «чаек» 2 ничьи и 2 поражения с момента прихода итальянца.

В другом матче игрового дня Кристал Пэлас обыграл Вулверхэмптон со счетом 2:1.

АПЛ. 12-й тур, 18 октября

Брайтон – Ноттингем Форест – 0:0

Кристал Пэлас – Вулверхэмптон – 2:1

Голы: Эзе, 47, Заха, 70 – Траоре, 31