Кристал Пэлас обыграл Вулвз. Ничья для Брайтона под руководством Де Дзерби
«Брайтон» и «Ноттингем Форест» не сумели забить другу
18 октября состоялись два поединка 12-го тура Английской Премьер-лиги.
«Брайтон» и «Ноттингем Форест» не сумели забить друг другу (0:0). Команда под руководством Роберто Де Дзерби, экс-коуча «Шахтера», пока не выигрывала в АПЛ – у «чаек» 2 ничьи и 2 поражения с момента прихода итальянца.
В другом матче игрового дня Кристал Пэлас обыграл Вулверхэмптон со счетом 2:1.
АПЛ. 12-й тур, 18 октября
Брайтон – Ноттингем Форест – 0:0
Кристал Пэлас – Вулверхэмптон – 2:1
Голы: Эзе, 47, Заха, 70 – Траоре, 31
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