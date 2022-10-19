Игра с Александрией стала юбилейной для капитана Кривбасса

Матч с «Александрией» стал 200-м в чемпионатах Украины для 32-летнего капитана бело-красно-черных Дмитрия Хомченовского. 184 встречи он отыграл в УПЛ за «Зарю» и 16 - за «Кривбасс». На рубеж «200» Дмитрий вышел через 12 лет 71 день после дебюта в элитном дивизионе, который состоялся 7 августа 2010 года в гостевом поединке «Кривбасса» с «Оболонью» (1:1). К слову, команда Хомченовского впервые проиграла в его юбилейном матче. Ну а сам виновник торжества умудрился отметить памятное событие автоголом.

Юбилейные матчи Дмитрия Хомченовского в чемпионатах Украины: