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Украина. Премьер лига
19 октября 2022, 13:16 |
144
0

Игра с Александрией стала юбилейной для капитана Кривбасса

Дмитрий Хомченовский провел 200-й матч в чемпионатах Украины

19 октября 2022, 13:16 |
144
0
Игра с Александрией стала юбилейной для капитана Кривбасса
zarya-lugansk.com. Дмитрий Хомченковский

Матч с «Александрией» стал 200-м в чемпионатах Украины для 32-летнего капитана бело-красно-черных Дмитрия Хомченовского. 184 встречи он отыграл в УПЛ за «Зарю» и 16 - за «Кривбасс». На рубеж «200» Дмитрий вышел через 12 лет 71 день после дебюта в элитном дивизионе, который состоялся 7 августа 2010 года в гостевом поединке «Кривбасса» с «Оболонью» (1:1). К слову, команда Хомченовского впервые проиграла в его юбилейном матче. Ну а сам виновник торжества умудрился отметить памятное событие автоголом.

Юбилейные матчи Дмитрия Хомченовского в чемпионатах Украины:

Матч

Дата

Клуб Хомченовского

Соперник

Счет

1-й

07.08.2010

Кривбасс

Оболонь (г)

1:1

50-й

05.04.2013

Заря

Черноморец (д)

1:1

100-й

28.02.2015

Заря

Олимпик (д)

5:1

150-й

22.02.2020

Заря

Мариуполь (г)

2:1

200-й

18.10.2022

Кривбасс

Александрия (г)

0:2

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Юрий Ляховецкий
Юрий Ляховецкий Sport.ua
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