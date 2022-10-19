Игра с Александрией стала юбилейной для капитана Кривбасса
Дмитрий Хомченовский провел 200-й матч в чемпионатах Украины
Матч с «Александрией» стал 200-м в чемпионатах Украины для 32-летнего капитана бело-красно-черных Дмитрия Хомченовского. 184 встречи он отыграл в УПЛ за «Зарю» и 16 - за «Кривбасс». На рубеж «200» Дмитрий вышел через 12 лет 71 день после дебюта в элитном дивизионе, который состоялся 7 августа 2010 года в гостевом поединке «Кривбасса» с «Оболонью» (1:1). К слову, команда Хомченовского впервые проиграла в его юбилейном матче. Ну а сам виновник торжества умудрился отметить памятное событие автоголом.
Юбилейные матчи Дмитрия Хомченовского в чемпионатах Украины:
|
Матч
|
Дата
|
Клуб Хомченовского
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
07.08.2010
|
Кривбасс
|
Оболонь (г)
|
1:1
|
50-й
|
05.04.2013
|
Заря
|
Черноморец (д)
|
1:1
|
100-й
|
28.02.2015
|
Заря
|
Олимпик (д)
|
5:1
|
150-й
|
22.02.2020
|
Заря
|
Мариуполь (г)
|
2:1
|
200-й
|
18.10.2022
|
Кривбасс
|
Александрия (г)
|
0:2
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