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Чемпионат Украины
Ворскла
19.10.2022 13:00 - : -
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
19 октября 2022, 11:21 | Обновлено 19 октября 2022, 11:34
57
0

Ворскла – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 октября в 13:00 поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги

19 октября 2022, 11:21 | Обновлено 19 октября 2022, 11:34
57
0
Ворскла – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух Львов

19 октября в 13:00 в матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Ворскла» Полтава и «Рух» Львов.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в с. Минай на стадионе «Минай Арена».

Ворскла – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+, в том числе на YouTube.

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Источник Sport.ua
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