Украина. Премьер лига19 октября 2022, 11:21 | Обновлено 19 октября 2022, 11:34
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Ворскла – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 октября в 13:00 поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги
19 октября 2022, 11:21 | Обновлено 19 октября 2022, 11:34
57
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19 октября в 13:00 в матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Ворскла» Полтава и «Рух» Львов.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра проходит в с. Минай на стадионе «Минай Арена».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Ворскла – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+, в том числе на YouTube.
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