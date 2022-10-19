19 октября в 13:00 в матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Ворскла» Полтава и «Рух» Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в с. Минай на стадионе «Минай Арена».

Ворскла – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+, в том числе на YouTube.