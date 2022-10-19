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Шахтер Донецк
19.10.2022 17:00 - : -
Колос К
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Украина. Премьер лига
19 октября 2022, 08:41 | Обновлено 19 октября 2022, 11:13
12
0

Шахтер – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 октября в 17:00 поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги

19 октября 2022, 08:41 | Обновлено 19 октября 2022, 11:13
12
0
Шахтер – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

19 октября в 17:00 в матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Шахтер» Донецк и «Колос» Ковалевка.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит во Львове на стадионе «Арена Львов».

Шахтер – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.

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Источник Sport.ua
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