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Украина. Премьер лига19 октября 2022, 08:41 | Обновлено 19 октября 2022, 11:13
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Шахтер – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 октября в 17:00 поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги
19 октября 2022, 08:41 | Обновлено 19 октября 2022, 11:13
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19 октября в 17:00 в матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Шахтер» Донецк и «Колос» Ковалевка.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра проходит во Львове на стадионе «Арена Львов».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Шахтер – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.
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