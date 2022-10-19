Украина. Премьер лига19 октября 2022, 10:40 |
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Днепр-1 - Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 19 октября, начало в 13:00
19 октября 2022, 10:40 |
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19 октября в 13:00 стартует матч 8-го тура УПЛ. Между собой сыграют лидер чемпионата «Днепр-1» и «Ингулец», который занимает 14-е место.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Команда Александра Кучера в нынешнем сезоне еще не теряла очки.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
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