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Чемпионат Украины
Днепр-1
19.10.2022 13:00 - : -
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 октября 2022, 10:40 |
135
0

Днепр-1 - Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пройдет 19 октября, начало в 13:00

19 октября 2022, 10:40 |
135
0
Днепр-1 - Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Днепр-1

19 октября в 13:00 стартует матч 8-го тура УПЛ. Между собой сыграют лидер чемпионата «Днепр-1» и «Ингулец», который занимает 14-е место.

Команда Александра Кучера в нынешнем сезоне еще не теряла очки.

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Источник Sport.ua
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