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Франция
19 октября 2022, 09:14 | Обновлено 19 октября 2022, 09:26
540
1

В ПСЖ недовольны поведением Мбаппе

Клуб не устраивает позиция французского нападающего

19 октября 2022, 09:14 | Обновлено 19 октября 2022, 09:26
540
1
В ПСЖ недовольны поведением Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В руководстве парижского «ПСЖ» имеется недовольство поведением форварда Килиана Мбаппе. Сообщается, будто отношения игрока с боссами клуба стремительно ухудшаются.

Якобы руководители парижан уверены, что Килиан ведет себя вызывающе, стараясь навязать свои условия при рассмотрении множества вопросов. И, в первую очередь, тех, что не находятся в его компетенции. Также катарские собственники «ПСЖ» уверены, что Мбаппе предал коллектив, решив уйти из команды после недавнего продления контракта.

Источник утверждает, что Мбаппе летом этого года настойчиво просил купить польского нападающего Роберта Левандовски, и избавиться от бразильца Неймара. В итоге ни одно из желаний француза выполнено не было.

Ранее Мбаппе объяснился относительно вероятного ухода из «ПСЖ».

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ПСЖ Килиан Мбаппе Роберт Левандовски Неймар
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Источник L'Equipe
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Yanker8888888888
Футболист он хороший,а человек,так себе 
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