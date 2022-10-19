В ПСЖ недовольны поведением Мбаппе

В руководстве парижского «ПСЖ» имеется недовольство поведением форварда Килиана Мбаппе. Сообщается, будто отношения игрока с боссами клуба стремительно ухудшаются.

Якобы руководители парижан уверены, что Килиан ведет себя вызывающе, стараясь навязать свои условия при рассмотрении множества вопросов. И, в первую очередь, тех, что не находятся в его компетенции. Также катарские собственники «ПСЖ» уверены, что Мбаппе предал коллектив, решив уйти из команды после недавнего продления контракта.

Источник утверждает, что Мбаппе летом этого года настойчиво просил купить польского нападающего Роберта Левандовски, и избавиться от бразильца Неймара. В итоге ни одно из желаний француза выполнено не было.

Ранее Мбаппе объяснился относительно вероятного ухода из «ПСЖ».