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  4. Юрий ГУРА: «С Кривбассом взяли очень важные 3 очка»
Украина. Премьер лига
19 октября 2022, 07:34 | Обновлено 19 октября 2022, 07:40
120
0

Юрий ГУРА: «С Кривбассом взяли очень важные 3 очка»

Наставник «Александрии» – о победе над криворожской командой

19 октября 2022, 07:34 | Обновлено 19 октября 2022, 07:40
120
0
Юрий ГУРА: «С Кривбассом взяли очень важные 3 очка»
ФК Александрия. Юрий Гура

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура поделился эмоциями от выигрыша у «Кривбасса» (2:0) в поединке 8-го тура Украинской Премьер-лиги. По признанию наставника александрийцев, до игры он очень опасался экс-игроков команды, которые сейчас защищают цвета криворожского коллектива.

– Во-первых, надо поблагодарить наши ВСУ, ПВО. Сейчас такое тяжелое положение – вся Украина в огне. Пылают... Летают эти «шахиды», и очень тяжело нам было после той «домашней» игры в Киеве, которую мы не провели. Возможно, немного потеряли игровой тонус, но эти 3 очка очень важны для нас.

– Сегодня против вас играли несколько бывших игроков «Александрии». Как игралось?

– Когда я еще сам играл в футбол, то [часто] игроки, выходившие против предыдущей команды, забивали голы. Я этого очень боялся – и Макса Задераку, и Стецкова, и Устименко. Бывают, что игроки решают судьбу матча против предыдущей команды, но этого не случилось. Слава всевышнему, что так получилось.

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Источник ФК Александрия
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