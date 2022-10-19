Юрий ГУРА: «С Кривбассом взяли очень важные 3 очка»

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура поделился эмоциями от выигрыша у «Кривбасса» (2:0) в поединке 8-го тура Украинской Премьер-лиги. По признанию наставника александрийцев, до игры он очень опасался экс-игроков команды, которые сейчас защищают цвета криворожского коллектива.

– Во-первых, надо поблагодарить наши ВСУ, ПВО. Сейчас такое тяжелое положение – вся Украина в огне. Пылают... Летают эти «шахиды», и очень тяжело нам было после той «домашней» игры в Киеве, которую мы не провели. Возможно, немного потеряли игровой тонус, но эти 3 очка очень важны для нас.

– Сегодня против вас играли несколько бывших игроков «Александрии». Как игралось?

– Когда я еще сам играл в футбол, то [часто] игроки, выходившие против предыдущей команды, забивали голы. Я этого очень боялся – и Макса Задераку, и Стецкова, и Устименко. Бывают, что игроки решают судьбу матча против предыдущей команды, но этого не случилось. Слава всевышнему, что так получилось.