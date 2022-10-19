Иван ПЕТРЯК: «Нет чувства, что Шахтер будет чемпионом»

Вингер донецкого «Шахтера» Иван Петряк заявил, что у команды решительный настрой на предстоящий матч с «Колосом», который продиктован недавней победой над киевским «Динамо», Также игрок «горняков» признался, что выигрыш у киевлян (3:1) не дает права ему и его партнерам быть уверенным в чемпионстве.

«Команда в очень хорошем настроении, победили в дерби. Команда готовится. Тренировки были не очень трудные, но [было] много тактики. Мы изучаем «Колос». Думаю, завтра будем готовы на 100%.

Нет [ощущения усталости]. После каждой игры есть два дня [отдыха] и нам тренерский штаб дает упражнения для восстановления. Команда сейчас в хорошей форме, и мы просто поддерживаем это и восстанавливаемся. У нас очень хорошие условия [для восстановления].

Есть ли чувство, что «Шахтер» будет чемпионом? Конечно, нет. Можно сказать, все только начинается и вся борьба впереди. У нас еще есть Лига чемпионов. Мы готовимся от игры к игре. Нам неважно, с кем мы играем, где мы играем и как мы играем. Нам нужно выигрывать каждую игру, и мы готовимся к этому», – рассказал Петряк.

Матч 8-го тура УПЛ «Шахтер» – «Колос» состоится в среду, 19 октября, во Львове. Начало – в 17:00 по киевскому времени.