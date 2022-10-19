Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Иван ПЕТРЯК: «Нет чувства, что Шахтер будет чемпионом»
Украина. Премьер лига
19 октября 2022, 07:13 | Обновлено 19 октября 2022, 07:16
492
0

Иван ПЕТРЯК: «Нет чувства, что Шахтер будет чемпионом»

Игрок «Шахтера» – о предстоящей игре УПЛ с «Колосом» и турнирных целях команды на сезон

19 октября 2022, 07:13 | Обновлено 19 октября 2022, 07:16
492
0
Иван ПЕТРЯК: «Нет чувства, что Шахтер будет чемпионом»
ФК Шахтер Донецк. Иван Петряк

Вингер донецкого «Шахтера» Иван Петряк заявил, что у команды решительный настрой на предстоящий матч с «Колосом», который продиктован недавней победой над киевским «Динамо», Также игрок «горняков» признался, что выигрыш у киевлян (3:1) не дает права ему и его партнерам быть уверенным в чемпионстве.

«Команда в очень хорошем настроении, победили в дерби. Команда готовится. Тренировки были не очень трудные, но [было] много тактики. Мы изучаем «Колос». Думаю, завтра будем готовы на 100%.

Нет [ощущения усталости]. После каждой игры есть два дня [отдыха] и нам тренерский штаб дает упражнения для восстановления. Команда сейчас в хорошей форме, и мы просто поддерживаем это и восстанавливаемся. У нас очень хорошие условия [для восстановления].

Есть ли чувство, что «Шахтер» будет чемпионом? Конечно, нет. Можно сказать, все только начинается и вся борьба впереди. У нас еще есть Лига чемпионов. Мы готовимся от игры к игре. Нам неважно, с кем мы играем, где мы играем и как мы играем. Нам нужно выигрывать каждую игру, и мы готовимся к этому», – рассказал Петряк.

Матч 8-го тура УПЛ «Шахтер» – «Колос» состоится в среду, 19 октября, во Львове. Начало – в 17:00 по киевскому времени.

По теме:
Ворскла – Рух. Текстовая трансляция матча
Юрий ГУРА: «С Кривбассом взяли очень важные 3 очка»
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Ингулец
Иван Петряк Шахтер Донецк Шахтер - Колос Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ДЕДЫШИН: «Красников своими действиями сломал много судеб в футболе»
Футбол | 18 октября 2022, 22:23 6
ДЕДЫШИН: «Красников своими действиями сломал много судеб в футболе»
ДЕДЫШИН: «Красников своими действиями сломал много судеб в футболе»

Гендиректор «Руха» считает, что арбитр выполнял указания Кучера и Красникова

Куртуа недоволен рейтингом Золотого мяча. Хотел быть в тройке лучших
Футбол | 18 октября 2022, 10:30 4
Куртуа недоволен рейтингом Золотого мяча. Хотел быть в тройке лучших
Куртуа недоволен рейтингом Золотого мяча. Хотел быть в тройке лучших

Кипер «Реала» надеялся, что будет выше

Карим Бензема: верь, заткнись и работай
Футбол | 18.10.2022, 15:43
Карим Бензема: верь, заткнись и работай
Карим Бензема: верь, заткнись и работай
Гол Кочергина на 90+5 минуте принес победу Ракуву в матче Кубка Польши
Футбол | 18.10.2022, 23:10
Гол Кочергина на 90+5 минуте принес победу Ракуву в матче Кубка Польши
Гол Кочергина на 90+5 минуте принес победу Ракуву в матче Кубка Польши
Жозе МОУРИНЬО: «Бензема не одержим собой, он не одержим Золотым мячом»
Футбол | 19.10.2022, 04:52
Жозе МОУРИНЬО: «Бензема не одержим собой, он не одержим Золотым мячом»
Жозе МОУРИНЬО: «Бензема не одержим собой, он не одержим Золотым мячом»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ломаченко рассказал, кто не дал состоятся его бою с Джервонтой Дэвисом
Ломаченко рассказал, кто не дал состоятся его бою с Джервонтой Дэвисом
18.10.2022, 08:57
Бокс
ВИДЕО. Выступление Шевченко на церемонии вручения Золотого мяча-2022
ВИДЕО. Выступление Шевченко на церемонии вручения Золотого мяча-2022
17.10.2022, 22:53 12
Футбол
Хави назвал виновного в поражении Барселоны в матче с Реалом
Хави назвал виновного в поражении Барселоны в матче с Реалом
17.10.2022, 14:21 4
Футбол
Не Усик. WBC скоро назовет следующего соперника Уайлдера
Не Усик. WBC скоро назовет следующего соперника Уайлдера
18.10.2022, 11:11 2
Бокс
ВИДЕО. Уайлдер извинился перед Хелениусом за жесткий нокаут
ВИДЕО. Уайлдер извинился перед Хелениусом за жесткий нокаут
18.10.2022, 12:27
Бокс
Хейни снова побил Камбососа. Получилось веселее, но все равно без шансов
Хейни снова побил Камбососа. Получилось веселее, но все равно без шансов
17.10.2022, 14:40
Бокс
ВИДЕО. Болельщики Реала тепло встретили Лунина после матча с Барселоной
ВИДЕО. Болельщики Реала тепло встретили Лунина после матча с Барселоной
17.10.2022, 13:39 3
Футбол
Фанатов Атлетика заставили покинуть стадион за демонстрацию флага «ДНР»
Фанатов Атлетика заставили покинуть стадион за демонстрацию флага «ДНР»
17.10.2022, 11:10 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности