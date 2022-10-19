ФОТО. Марта КОСТЮК: «Болезненное поражение»

Вторая ракетка Украины Марта Костюк прокомментировала поражение четвертой сеяной Марии Саккари на соревнованиях WTA 1000 в Мексике.

«Болезненное поражение. Спасибо Гвадалахаре за невероятную поддержку сегодня вечером. Я еще вернусь», – написала украинка в инстаграме.

Отметим, что Марта проиграла оба сета со счета 4:4, уступив девятый гейм на своей подаче.