Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Марта КОСТЮК: «Болезненное поражение»
WTA
19 октября 2022, 05:43 |
313
0

ФОТО. Марта КОСТЮК: «Болезненное поражение»

Украинская теннисистка обещает вернуться сильнее

19 октября 2022, 05:43 |
313
0
ФОТО. Марта КОСТЮК: «Болезненное поражение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк прокомментировала поражение четвертой сеяной Марии Саккари на соревнованиях WTA 1000 в Мексике.

«Болезненное поражение. Спасибо Гвадалахаре за невероятную поддержку сегодня вечером. Я еще вернусь», – написала украинка в инстаграме.

Отметим, что Марта проиграла оба сета со счета 4:4, уступив девятый гейм на своей подаче.

По теме:
Многовато двойных. Костюк проиграла четвертой сеяной на турнире в Мексике
Андрееску выиграла 12-й матч подряд против теннисисток-левшей
КОСТЮК: «Надеюсь, что из-за войны моя карьеры не завершится быстрее»
Марта Костюк Мария Саккари WTA Гвадалахара
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снигур проиграла на старте соревнований во Франции
Теннис | 17 октября 2022, 13:46 1
Снигур проиграла на старте соревнований во Франции
Снигур проиграла на старте соревнований во Франции

Дарья уступила сопернице из Великобритании

Фабрицио РОМАНО: «Сумма отступных за Мудрика может достигать 60-65 млн»
Футбол | 18 октября 2022, 12:01 13
Фабрицио РОМАНО: «Сумма отступных за Мудрика может достигать 60-65 млн»
Фабрицио РОМАНО: «Сумма отступных за Мудрика может достигать 60-65 млн»

У иностранного журналиста нет сомнений в том, что цена на украинца растет

Жозе МОУРИНЬО: «Бензема не одержим собой, он не одержим Золотым мячом»
Футбол | 19.10.2022, 04:52
Жозе МОУРИНЬО: «Бензема не одержим собой, он не одержим Золотым мячом»
Жозе МОУРИНЬО: «Бензема не одержим собой, он не одержим Золотым мячом»
ФОТО. Костюк не пожала руку Саснович после матча в Гвадалахаре
Теннис | 18.10.2022, 07:40
ФОТО. Костюк не пожала руку Саснович после матча в Гвадалахаре
ФОТО. Костюк не пожала руку Саснович после матча в Гвадалахаре
Карим Бензема: верь, заткнись и работай
Футбол | 18.10.2022, 15:43
Карим Бензема: верь, заткнись и работай
Карим Бензема: верь, заткнись и работай
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Бильярдный удар. Шахтер смакует гол Мудрика в ворота Динамо
ВИДЕО. Бильярдный удар. Шахтер смакует гол Мудрика в ворота Динамо
17.10.2022, 10:39 6
Футбол
Фанатов Атлетика заставили покинуть стадион за демонстрацию флага «ДНР»
Фанатов Атлетика заставили покинуть стадион за демонстрацию флага «ДНР»
17.10.2022, 11:10 4
Футбол
Позвал с корта под венец. Болельщик сделал предложение Свентек
Позвал с корта под венец. Болельщик сделал предложение Свентек
17.10.2022, 17:44
Теннис
ВИДЕО. Выступление Шевченко на церемонии вручения Золотого мяча-2022
ВИДЕО. Выступление Шевченко на церемонии вручения Золотого мяча-2022
17.10.2022, 22:53 11
Футбол
ВИДЕО. Уайлдер извинился перед Хелениусом за жесткий нокаут
ВИДЕО. Уайлдер извинился перед Хелениусом за жесткий нокаут
18.10.2022, 12:27
Бокс
БЕНЗЕМА: «Золотой мяч – это детская мечта. В моей жизни было два кумира»
БЕНЗЕМА: «Золотой мяч – это детская мечта. В моей жизни было два кумира»
18.10.2022, 01:10 3
Футбол
Кто стал вторым и третьим? Итоговая десятка рейтинга Золотой мяч 2022
Кто стал вторым и третьим? Итоговая десятка рейтинга Золотой мяч 2022
17.10.2022, 23:59
Футбол
Костюк победно стартовала в Гвадалахаре, обыграв Саснович
Костюк победно стартовала в Гвадалахаре, обыграв Саснович
17.10.2022, 23:12 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности