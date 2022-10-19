WTA19 октября 2022, 05:43 |
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ФОТО. Марта КОСТЮК: «Болезненное поражение»
Украинская теннисистка обещает вернуться сильнее
19 октября 2022, 05:43 |
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Вторая ракетка Украины Марта Костюк прокомментировала поражение четвертой сеяной Марии Саккари на соревнованиях WTA 1000 в Мексике.
«Болезненное поражение. Спасибо Гвадалахаре за невероятную поддержку сегодня вечером. Я еще вернусь», – написала украинка в инстаграме.
Отметим, что Марта проиграла оба сета со счета 4:4, уступив девятый гейм на своей подаче.
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