Испания19 октября 2022, 04:52 | Обновлено 19 октября 2022, 05:04
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Жозе МОУРИНЬО: «Бензема не одержим собой, он не одержим Золотым мячом»
Португальский специалист назвал главное достоинство французского форварда
19 октября 2022, 04:52 | Обновлено 19 октября 2022, 05:04
46
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Бывший тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо назвал главную особенность французского форварда Карима Бензема, с которым ему удалось поработать в Королевском клубе.
«Карим – командный игрок. Он не одержим собой, он не одержим «Золотым мячом», он не одержим тем, чтобы забить больше голов, чем другие», – сказал известный тренер.
Отметим, что в понедельник 34-летний Бензема выиграл свой дебютный «Золотой мяч».
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