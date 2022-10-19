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  4. Жозе МОУРИНЬО: «Бензема не одержим собой, он не одержим Золотым мячом»
Испания
19 октября 2022, 04:52 | Обновлено 19 октября 2022, 05:04
46
1

Жозе МОУРИНЬО: «Бензема не одержим собой, он не одержим Золотым мячом»

Португальский специалист назвал главное достоинство французского форварда

19 октября 2022, 04:52 | Обновлено 19 октября 2022, 05:04
46
1
Жозе МОУРИНЬО: «Бензема не одержим собой, он не одержим Золотым мячом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо и Карим Бензема

Бывший тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо назвал главную особенность французского форварда Карима Бензема, с которым ему удалось поработать в Королевском клубе.

«Карим – командный игрок. Он не одержим собой, он не одержим «Золотым мячом», он не одержим тем, чтобы забить больше голов, чем другие», – сказал известный тренер.

Отметим, что в понедельник 34-летний Бензема выиграл свой дебютный «Золотой мяч».

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Виктор Ковтун
мы знаем кто такой моур )))
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