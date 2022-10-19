Жозе МОУРИНЬО: «Бензема не одержим собой, он не одержим Золотым мячом»

Бывший тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо назвал главную особенность французского форварда Карима Бензема, с которым ему удалось поработать в Королевском клубе.

«Карим – командный игрок. Он не одержим собой, он не одержим «Золотым мячом», он не одержим тем, чтобы забить больше голов, чем другие», – сказал известный тренер.

Отметим, что в понедельник 34-летний Бензема выиграл свой дебютный «Золотой мяч».