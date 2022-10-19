Андрееску выиграла 12-й матч подряд против теннисисток-левшей

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску пробилась в третий раунд турнира WTA 1000 в Мексике.

В матче второго круга экс-четвертая ракетка мира в трех сетах переиграла Петру Квитову из Чехии.

Гвадалахара. Второй круг

Бьянка Андрееску (Канада) – Петра Квитова (Чехия) – 3:6, 6:2, 6:0

Любопытно, что Андрееску увеличила серию побед над леворукими теннисистками до 12 матчей подряд. Эта серия стартовала еще в феврале 2019 года. За это время были дважды обыграны Жиль Тайхман, Анжелик Кербер и Михаэла Бузарнеску, и по разу Аранча Рус, Тэйлор Таунсенд, Исалин Бонавантюр, Мартина Тревизан, Беатрис Хаддад-Майя и Петра Квитова.

В следующем круге Андрееску сыграет с победительнице матча Джессика Пегула – Елена Рыбакина (обе – правши).