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WTA
19 октября 2022, 04:35 | Обновлено 19 октября 2022, 04:36
38
0

Андрееску выиграла 12-й матч подряд против теннисисток-левшей

Бьянка успешно играет против нестандартных оппоненток

19 октября 2022, 04:35 | Обновлено 19 октября 2022, 04:36
38
0
Андрееску выиграла 12-й матч подряд против теннисисток-левшей
Getty Images/Global Images Ukraine. Бьянка Андрееску

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску пробилась в третий раунд турнира WTA 1000 в Мексике.

В матче второго круга экс-четвертая ракетка мира в трех сетах переиграла Петру Квитову из Чехии.

Гвадалахара. Второй круг
Бьянка Андрееску (Канада) – Петра Квитова (Чехия) – 3:6, 6:2, 6:0

Любопытно, что Андрееску увеличила серию побед над леворукими теннисистками до 12 матчей подряд. Эта серия стартовала еще в феврале 2019 года. За это время были дважды обыграны Жиль Тайхман, Анжелик Кербер и Михаэла Бузарнеску, и по разу Аранча Рус, Тэйлор Таунсенд, Исалин Бонавантюр, Мартина Тревизан, Беатрис Хаддад-Майя и Петра Квитова.

В следующем круге Андрееску сыграет с победительнице матча Джессика Пегула – Елена Рыбакина (обе – правши).

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Источник Sport.ua
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