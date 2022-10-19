КОСТЮК: «Надеюсь, что из-за войны моя карьеры не завершится быстрее»

Вторая ракетка Украины Марта Костюк рассказала мексиканским журналистам, как складывается ее жизнь и карьера во время российско-украинской войны.

«Было хорошо играть в теннис до того, как началась война. Было много стресса, который ты сейчас не можешь даже сравнить с тем, что мы все теперь чувствуем. Это уже другая реальность.

У меня было много нервов за эти несколько дней. У нас разница во времени минус 8 часов с Украиной, поэтому, когда я просыпаюсь утром, там день уже подходит к концу. Есть много новостей, много событий. Так что, когда я ложусь спать, я думаю: Хорошо, я завтра проснусь и, что будет, я не знаю. Будет ли это ядерная бомба где-нибудь, понимаете?

Я недавно спрашивала свою маму, когда это закончится? Это очень изнуряет. Проблема в том, что никто не будет тебя жалеть. То есть у нас [в спорте] другая ситуация. Никто не будет тебя жалеть из-за войны, никто не скажет, что ну-ка отдам я ей пару геймов или дам выиграть. Это так не работает. Я каждый день нахожусь в худшем [изначальном] положении, чем другие девочки. Очевидно, что у меня есть мои личные проблемы, как у каждого человека. Есть ощущение того, что ты постоянно в проигрыше. И это отнимает больше сил, чем обычно, это приносит больше стресса. Я просто надеюсь, что из-за этого моя карьера не завершится быстрее, чем должна была бы», – сказала Костюк.