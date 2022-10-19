Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. КОСТЮК: «Надеюсь, что из-за войны моя карьеры не завершится быстрее»
WTA
19 октября 2022, 03:30 | Обновлено 19 октября 2022, 03:46
52
1

КОСТЮК: «Надеюсь, что из-за войны моя карьеры не завершится быстрее»

Украинская теннисистка – о теннисе во время военных действий

19 октября 2022, 03:30 | Обновлено 19 октября 2022, 03:46
52
1
КОСТЮК: «Надеюсь, что из-за войны моя карьеры не завершится быстрее»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк рассказала мексиканским журналистам, как складывается ее жизнь и карьера во время российско-украинской войны.

«Было хорошо играть в теннис до того, как началась война. Было много стресса, который ты сейчас не можешь даже сравнить с тем, что мы все теперь чувствуем. Это уже другая реальность.

У меня было много нервов за эти несколько дней. У нас разница во времени минус 8 часов с Украиной, поэтому, когда я просыпаюсь утром, там день уже подходит к концу. Есть много новостей, много событий. Так что, когда я ложусь спать, я думаю: Хорошо, я завтра проснусь и, что будет, я не знаю. Будет ли это ядерная бомба где-нибудь, понимаете?

Я недавно спрашивала свою маму, когда это закончится? Это очень изнуряет. Проблема в том, что никто не будет тебя жалеть. То есть у нас [в спорте] другая ситуация. Никто не будет тебя жалеть из-за войны, никто не скажет, что ну-ка отдам я ей пару геймов или дам выиграть. Это так не работает. Я каждый день нахожусь в худшем [изначальном] положении, чем другие девочки. Очевидно, что у меня есть мои личные проблемы, как у каждого человека. Есть ощущение того, что ты постоянно в проигрыше. И это отнимает больше сил, чем обычно, это приносит больше стресса. Я просто надеюсь, что из-за этого моя карьера не завершится быстрее, чем должна была бы», – сказала Костюк.

По теме:
Марта Костюк – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Добиралась 16 часов. Харлан впервые с февраля вернулась в Украину
Зеленский сообщил, что Усик стал послом платформы United24
Марта Костюк WTA Гвадалахара российско-украинская война
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Большой теннис Украины
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шанс для Ротаня. Украинская молодежка узнала соперников на Евро-2023 U-21
Футбол | 18 октября 2022, 19:37 8
Шанс для Ротаня. Украинская молодежка узнала соперников на Евро-2023 U-21
Шанс для Ротаня. Украинская молодежка узнала соперников на Евро-2023 U-21

18 октября в румынском Бухаресте состоялась церемония жеребьевки

Барселона близка к провалу сезона уже сейчас: 6 причин неудач каталонцев
Футбол | 18 октября 2022, 11:56 3
Барселона близка к провалу сезона уже сейчас: 6 причин неудач каталонцев
Барселона близка к провалу сезона уже сейчас: 6 причин неудач каталонцев

Блогер Sport.ua Игорь Яслик – о проблемах команды Хави

Костюк победно стартовала в Гвадалахаре, обыграв Саснович
Теннис | 17.10.2022, 23:12
Костюк победно стартовала в Гвадалахаре, обыграв Саснович
Костюк победно стартовала в Гвадалахаре, обыграв Саснович
Александр ЗУБКОВ: «Наши результаты в ЛЧ – не сенсация, а наш труд и вера»
Футбол | 18.10.2022, 22:32
Александр ЗУБКОВ: «Наши результаты в ЛЧ – не сенсация, а наш труд и вера»
Александр ЗУБКОВ: «Наши результаты в ЛЧ – не сенсация, а наш труд и вера»
Карим Бензема: верь, заткнись и работай
Футбол | 18.10.2022, 15:43
Карим Бензема: верь, заткнись и работай
Карим Бензема: верь, заткнись и работай
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Elis
Особливо коли продажна WTA підтримує окупанток, а не українок. Ще й з подругою Марті так не пощастило, чия дружба обмежилась лиш селфі в літачку. Марті, яка крім зовнішнього тиску, сама тисне на себе дай боже, дуже важко виходити і грати. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хейни снова побил Камбососа. Получилось веселее, но все равно без шансов
Хейни снова побил Камбососа. Получилось веселее, но все равно без шансов
17.10.2022, 14:40
Бокс
ВИДЕО. Бильярдный удар. Шахтер смакует гол Мудрика в ворота Динамо
ВИДЕО. Бильярдный удар. Шахтер смакует гол Мудрика в ворота Динамо
17.10.2022, 10:39 6
Футбол
Российский лыжник получил украинское гражданство
Российский лыжник получил украинское гражданство
18.10.2022, 14:02 3
Зимние виды
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
18.10.2022, 02:59 2
MMA
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Динамо – Металлист перенесен
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Динамо – Металлист перенесен
18.10.2022, 17:58 42
Футбол
Не Усик. WBC скоро назовет следующего соперника Уайлдера
Не Усик. WBC скоро назовет следующего соперника Уайлдера
18.10.2022, 11:11 2
Бокс
Фанатов Атлетика заставили покинуть стадион за демонстрацию флага «ДНР»
Фанатов Атлетика заставили покинуть стадион за демонстрацию флага «ДНР»
17.10.2022, 11:10 4
Футбол
ВИДЕО. Болельщики Реала тепло встретили Лунина после матча с Барселоной
ВИДЕО. Болельщики Реала тепло встретили Лунина после матча с Барселоной
17.10.2022, 13:39 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности