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Испания
19 октября 2022, 03:10 |
72
0

Источник: Лунин в ближайшее время может подписать новый контракт с Реалом

Украинец счастлив в испанском клубе

19 октября 2022, 03:10 |
72
0
Источник: Лунин в ближайшее время может подписать новый контракт с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин в ближайшее время проведет встречу с руководством мадридского клуба, после которой должен решиться вопрос о подписании нового контракта со «сливочными». Сообщается, что украинец счастлив в клубе.

Отметим, что в воскресенье Лунин полностью отыграл первое в своей жизни Эль Класико. В текущем сезоне это был пятый матч для украинца, который заменяет травмированного Тибо Куртуа.

После поединка Лунин заявил, что является самым счастливым человеком на свете.

Трудовое соглашение украинца с «Реалом» действует до лета 2024 года.

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