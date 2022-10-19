Источник: Лунин в ближайшее время может подписать новый контракт с Реалом

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин в ближайшее время проведет встречу с руководством мадридского клуба, после которой должен решиться вопрос о подписании нового контракта со «сливочными». Сообщается, что украинец счастлив в клубе.

Отметим, что в воскресенье Лунин полностью отыграл первое в своей жизни Эль Класико. В текущем сезоне это был пятый матч для украинца, который заменяет травмированного Тибо Куртуа.

После поединка Лунин заявил, что является самым счастливым человеком на свете.

Трудовое соглашение украинца с «Реалом» действует до лета 2024 года.