Источник: Лунин в ближайшее время может подписать новый контракт с Реалом
Украинец счастлив в испанском клубе
Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин в ближайшее время проведет встречу с руководством мадридского клуба, после которой должен решиться вопрос о подписании нового контракта со «сливочными». Сообщается, что украинец счастлив в клубе.
Отметим, что в воскресенье Лунин полностью отыграл первое в своей жизни Эль Класико. В текущем сезоне это был пятый матч для украинца, который заменяет травмированного Тибо Куртуа.
После поединка Лунин заявил, что является самым счастливым человеком на свете.
Трудовое соглашение украинца с «Реалом» действует до лета 2024 года.
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