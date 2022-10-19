Украина. Премьер лига19 октября 2022, 02:32 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Ингулец
Поединок состоится в Ужгороде
19 октября 2022, 02:32 |
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В среду, 19 октября, состоится матч 8-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» сыграет против «Ингульца».
Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
«Днепр-1» – «Ингулец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Ингулец».
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