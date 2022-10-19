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Украина. Премьер лига
19 октября 2022, 02:32 |
29
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Ингулец

Поединок состоится в Ужгороде

19 октября 2022, 02:32 |
29
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Ингулец
СК Днепр-1

В среду, 19 октября, состоится матч 8-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» сыграет против «Ингульца».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

«Днепр-1» – «Ингулец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Ингулец».

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Источник Sport.ua
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