Бензема рассказал, в каком клубе планирует завершить карьеру
Карим планирует остаться в «Реале»
Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема заявил, что не планирует менять клубную прописку и завершит карьеру в составе «сливочных».
«Я собираюсь завершить карьеру в «Реале», других вариантов нет», — заявил 34-летний француз.
Нынешний контракт новоиспеченного обладателя «Золотого мяча» с «Реалом» рассчитан до лета 2023 года, но стороны уже ведут переговоры о дальнейшем сотрудничестве.
В текущем сезоне Бензема сыграл 10 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
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