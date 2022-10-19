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Испания
19 октября 2022, 02:34 | Обновлено 19 октября 2022, 02:35
172
0

Бензема рассказал, в каком клубе планирует завершить карьеру

Карим планирует остаться в «Реале»

19 октября 2022, 02:34 | Обновлено 19 октября 2022, 02:35
172
0
Бензема рассказал, в каком клубе планирует завершить карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема заявил, что не планирует менять клубную прописку и завершит карьеру в составе «сливочных».

«Я собираюсь завершить карьеру в «Реале», других вариантов нет», — заявил 34-летний француз.

Нынешний контракт новоиспеченного обладателя «Золотого мяча» с «Реалом» рассчитан до лета 2023 года, но стороны уже ведут переговоры о дальнейшем сотрудничестве.

В текущем сезоне Бензема сыграл 10 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

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Карим Бензема Реал Мадрид завершение карьеры
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Источник Onda Cero
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