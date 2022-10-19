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Молодежные турниры
19 октября 2022, 01:25 |
74
0

Тренер сборной Хорватии U-21: «Украина точно не сильнее нас»

Игорь Бищан доволен результатами жребия

19 октября 2022, 01:25 |
74
0
Тренер сборной Хорватии U-21: «Украина точно не сильнее нас»
УЕФА

В Бухаресте состоялась церемония жеребьевки финальной части чемпионата Европы 2023 среди молодежных команд. По ее итогам 16 сборных были распределены на четыре группы. Подопечные Руслана Ротаня по жребию попали в группу В вместе с Румынией, Испанией и Хорватией.

Своими мыслями по поводу результата жеребьевки поделился главный тренер сборной Хорватии U-21 Игорь Бищан.

«Мы можем быть удовлетворены жребием. Нам выпали Румыния, Украина и Испания. Конечно, испанцы выделяются и являются фаворитами группы, а вот Румыния и Украина точно не сильнее нас. Хотя против Румынии будет очень тяжело играть, потому что у хозяина всегда есть большая поддержка публики.

Как бы то ни было, результаты жеребьевки усилили наш оптимизм по выходу в четвертьфинал. Остается еще много времени на подготовку к Евро-2023. Главное – подвести команду к турниру в лучшей форме. Тогда мы будем конкурентоспособны. В общем, мы верим в наших ребят и верим, что сможем выйти из группы», – сказал Игорь Бищан.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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