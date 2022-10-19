Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Доминика Цибулкова ждет второго ребенка
Другие новости
19 октября 2022, 01:16 |
77
0

ВИДЕО. Доминика Цибулкова ждет второго ребенка

Известная в прошлом теннисистка снова станет мамой

19 октября 2022, 01:16 |
77
0
ВИДЕО. Доминика Цибулкова ждет второго ребенка
Инстаграм Доминики Цибулковой

Экс-четвертая ракетка мира Доминика Цибулкова снова беременна.

«Твое сердце бьется благодаря нашей любви. Наша любовь сильнее благодаря тебе», – написала Цибулкова.

Отметим, что 14 июня 2020 года словачка родила первенца, которого назвали Якуб.

По теме:
ВИДЕО. Украинская теннисистка похвасталась шикарными формами в купальнике
ВИДЕО 18+. Мексиканская фанатка полностью оголила грудь во время матча
ФОТО. Элина Свитолина родила дочку
Доминика Цибулкова lifestyle беременность
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матч Динамо – Металлист перенесен
Футбол | 18 октября 2022, 17:58 42
Матч Динамо – Металлист перенесен
Матч Динамо – Металлист перенесен

Команды в четверг, 20 октября, не встретятся

«Нужен футбольный Майдан». Президент Руха выступит после скандального матча
Футбол | 18 октября 2022, 13:11 20
«Нужен футбольный Майдан». Президент Руха выступит после скандального матча
«Нужен футбольный Майдан». Президент Руха выступит после скандального матча

Григорий Козловский собирает пресс-конференцию

ФОТО. Костюк не пожала руку Саснович после матча в Гвадалахаре
Теннис | 18.10.2022, 07:40
ФОТО. Костюк не пожала руку Саснович после матча в Гвадалахаре
ФОТО. Костюк не пожала руку Саснович после матча в Гвадалахаре
Без лидера. Япония объявила состав на матч против Украины
Теннис | 17.10.2022, 10:35
Без лидера. Япония объявила состав на матч против Украины
Без лидера. Япония объявила состав на матч против Украины
ВЕРНИДУБ: «Кривбасс – первая команда, до которой я не могу достучаться»
Футбол | 18.10.2022, 18:58
ВЕРНИДУБ: «Кривбасс – первая команда, до которой я не могу достучаться»
ВЕРНИДУБ: «Кривбасс – первая команда, до которой я не могу достучаться»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
БЕНЗЕМА: «Золотой мяч – это детская мечта. В моей жизни было два кумира»
БЕНЗЕМА: «Золотой мяч – это детская мечта. В моей жизни было два кумира»
18.10.2022, 01:10 3
Футбол
Российский лыжник получил украинское гражданство
Российский лыжник получил украинское гражданство
18.10.2022, 14:02 3
Зимние виды
Позвал с корта под венец. Болельщик сделал предложение Свентек
Позвал с корта под венец. Болельщик сделал предложение Свентек
17.10.2022, 17:44
Теннис
Хави назвал виновного в поражении Барселоны в матче с Реалом
Хави назвал виновного в поражении Барселоны в матче с Реалом
17.10.2022, 14:21 2
Футбол
Золотой мяч-2022: есть первые результаты
Золотой мяч-2022: есть первые результаты
17.10.2022, 19:55
Футбол
Не Усик. WBC скоро назовет следующего соперника Уайлдера
Не Усик. WBC скоро назовет следующего соперника Уайлдера
18.10.2022, 11:11 2
Бокс
Фанатов Атлетика заставили покинуть стадион за демонстрацию флага «ДНР»
Фанатов Атлетика заставили покинуть стадион за демонстрацию флага «ДНР»
17.10.2022, 11:10 4
Футбол
Ломаченко рассказал, кто не дал состоятся его бою с Джервонтой Дэвисом
Ломаченко рассказал, кто не дал состоятся его бою с Джервонтой Дэвисом
18.10.2022, 08:57
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности