Другие новости19 октября 2022, 01:16 |
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ВИДЕО. Доминика Цибулкова ждет второго ребенка
Известная в прошлом теннисистка снова станет мамой
19 октября 2022, 01:16 |
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Экс-четвертая ракетка мира Доминика Цибулкова снова беременна.
«Твое сердце бьется благодаря нашей любви. Наша любовь сильнее благодаря тебе», – написала Цибулкова.
Отметим, что 14 июня 2020 года словачка родила первенца, которого назвали Якуб.
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