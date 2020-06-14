ФОТО. Доминика Цибулкова родила первенца

В воскресенье, 14 июня, экс-четвертая ракетка мира Доминика Цибулкова родила сына.
«Наш мир больше не будет прежним. Мы приветствуем нашего драгоценного сына Якуба Навару», – написала Цибулкова в инстаграме.
Ранее Цибулкова приняла участие в фотосессии во время своей беременности.
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Источник — Instagram
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