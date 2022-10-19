ВИДЕО. Атлетико в игре с Райо Вальекано упустил победу на 90+2 минуте
Мората забил с паса от Гризманна, однако Фалькао в конце реализовал пенальти
В матче 10-го тура чемпионата Испании «Атлетико» дома сыграл вничью с «Райо Вальекано» (1:1).
У хозяев поля на 20-й минуте забил Альваро Мората с передачи Антуана Гризманна. Но команда не удержала победный счет. Гости уравняли ситуацию на 90+2-й минуте, когда Радамель Фалькао реализовал пенальти.
Команда Диего Симеоне входит в топ-3 Ла Лиги (20 очков), «Райо Вальекано» набрал 12 баллов и замыкает топ-10.
Лига 1. 10-й тур, 18 октября
Атлетико – Райо Вальекано – 1:1
Голы: Мората, 20 – Фалькао, 90+2 (пен)
События матча
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