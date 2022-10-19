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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
18.10.2022, FT 1 : 1
Райо Вальекано
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Испания
19 октября 2022, 00:59 | Обновлено 19 октября 2022, 01:25
27
0

ВИДЕО. Атлетико в игре с Райо Вальекано упустил победу на 90+2 минуте

Мората забил с паса от Гризманна, однако Фалькао в конце реализовал пенальти

19 октября 2022, 00:59 | Обновлено 19 октября 2022, 01:25
27
0
ВИДЕО. Атлетико в игре с Райо Вальекано упустил победу на 90+2 минуте
Getty Images/Global Images Ukraine. Радамель Фалькао

В матче 10-го тура чемпионата Испании «Атлетико» дома сыграл вничью с «Райо Вальекано» (1:1).

У хозяев поля на 20-й минуте забил Альваро Мората с передачи Антуана Гризманна. Но команда не удержала победный счет. Гости уравняли ситуацию на 90+2-й минуте, когда Радамель Фалькао реализовал пенальти.

Команда Диего Симеоне входит в топ-3 Ла Лиги (20 очков), «Райо Вальекано» набрал 12 баллов и замыкает топ-10.

Лига 1. 10-й тур, 18 октября

Атлетико – Райо Вальекано – 1:1

Голы: Мората, 20 – Фалькао, 90+2 (пен)

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Фалькао (Райо Вальекано).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
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Атлетико Мадрид Райо Вальекано Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Альваро Мората Антуан Гризманн Радамель Фалькао
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Источник Sport.ua
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