ВИДЕО. Атлетико в игре с Райо Вальекано упустил победу на 90+2 минуте

В матче 10-го тура чемпионата Испании «Атлетико» дома сыграл вничью с «Райо Вальекано» (1:1).

У хозяев поля на 20-й минуте забил Альваро Мората с передачи Антуана Гризманна. Но команда не удержала победный счет. Гости уравняли ситуацию на 90+2-й минуте, когда Радамель Фалькао реализовал пенальти.

Команда Диего Симеоне входит в топ-3 Ла Лиги (20 очков), «Райо Вальекано» набрал 12 баллов и замыкает топ-10.

Лига 1. 10-й тур, 18 октября

Атлетико – Райо Вальекано – 1:1

Голы: Мората, 20 – Фалькао, 90+2 (пен)