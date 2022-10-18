Александр ЗУБКОВ: «Наши результаты в ЛЧ – не сенсация, а наш труд и вера»

26-летний Александр Зубков вернулся в «Шахтер» этим летом и стал одним из лидеров обновленной команды Йовичевича. На счету полузащитника уже четыре гола за «горняков» в текущем сезоне, в том числе в ворота киевского «Динамо» и дважды – мадридского «Реала».

Накануне украинского Классико Зубков ответил на вопросы от титульного партнера клуба Parimatch Ukraine, и рассказал об атмосфере матчей с «Динамо», своих голах «сливочным» и целях команды в этом сезоне.

– Для всех украинских болельщиков матч «Шахтера» и «Динамо» – это всегда накал до последней секунды, полный стадион, красные карточки, миллионы украинцев у телевизора. И независимо от ситуации в стране, несмотря на то, в каком состоянии мы или «Динамо», это всегда противостояние номер один. Это вызов для обеих команд. До начала сезона все говорили, что у нас новая команда, что у нас меньше шансов в УПЛ, но ситуация в турнирной таблице показывает, что мы двигаемся от матча к матчу. Да, «Динамо», возможно, не в лучших своих кондициях, есть проблемы, но я уверен, что игра между нами будет боевой и интересной.

О возвращении в «Шахтер»

Я был в сборной (май 2022. – прим. автора), когда мы начали общаться с Дарио. Для меня важно было, где и как будет проходить чемпионат. Потому что на тот момент не было известно, начнется ли он вообще. А это важный фактор Но потом, когда мне все объяснили, рассказали, где будем базироваться, где будем играть матчи, то через день или два я сказал: «Да». Конечно, родные переживали, что я возвращаюсь в Украину. Но я понимал ситуацию, пообщался с несколькими своими тренерами здесь, и выбрал карьеру. В предыдущем клубе («Ференцварош») я был не совсем счастлив, где-то были непонятные шаги со стороны руководства, поэтому я для себя быстро решил, что я хочу перейти в «Шахтер» и выбираю футбол.

О начале войны и помощи Украине

Теперь все хорошо. Мои родные в Киеве, а семья жены – в Днепропетровске. В первые дни после того, как началась война в Украине, я не мог нормально тренироваться. Я приезжал на базу, но занимался бредом, потому что все мои мысли были не на футбольном поле, а где-то далеко. Семья жены на тот момент была в Харькове, мы решали, как мы можем им помочь, ведь Харьков был одним из первых пострадавших городов. Мы очень нервничали, переживали за родных. Мои отец и мать на тот момент были не в Украине, поэтому можно сказать, что повезло. Так что главная задача была помочь семье жены.

Очень многие знакомые просили помочь с жильем в Венгрии, мы помогали. Также у нас есть несколько групп, где мы собирали деньги и помогали Украине.

Спорт вне политики? Возможно, до 2014 года это было возможно, но сейчас уже нет.

О соперниках сборной в отборе к Евро-2024

На Евро-2020 я болел за Италию. Когда они поют гимн – ты ощущаешь их особый дух. Так что мне импонировала эта сборная. Сможем ли побороться с Англией и Италией за выход из группы на Евро? Мы сделаем все возможное и отдадим все силы, чтобы сделать это.

О голах «Реалу» и выступлениях в Лиге чемпионов

Забивать «Реалу» на любом уровне - это эмоции, которые я запомню на всю жизнь. Но после нашей последней игры есть такой осадок, поэтому было бы приятнее побеждать «Реал» 1:0. Но если бы нам кто-то сказал, что мы заработаем одно очко, все были бы счастливы. Поэтому ощущения двояки. Мой гол? Это все кросс Боди Михайличенко, а я оказался в нужном месте в нужное время.

Конечно, мы все читаем комментарии и видели, что о нас говорили до начала кампании в Лиге чемпионов. Но тренер вселяет в нас веру, особый дух, мы выходим и сражаемся друг за друга. У нас нет сейчас распределения на легионеров или украинцев. Мы все одна команда, все украинцы, мы деремся за эмблему на груди и за страну. Я считаю, что наш результат – это не сенсация. Это наш труд и наша вера. У меня была индивидуальная беседа с Йовичевичем, когда я только приехал в команду. Мне нравится с ним работать. И слышал от многих футболистов, что он хороший тренер, мотиватор. Также у него есть тактические идеи, которые мы от игры к игре улучшаем.

Все в мире уже знают, какая мы сильная нация. Верим в наших защитников, и мы не должны никогда сдаваться.

Полное видео интервью Александра Зубкова смотрите на YouTube канале Parimatch Ukraine.