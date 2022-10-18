Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ЗУБКОВ: «Наши результаты в ЛЧ – не сенсация, а наш труд и вера»
Украина. Премьер лига
18 октября 2022, 22:32 | Обновлено 18 октября 2022, 22:39
79
0

Александр ЗУБКОВ: «Наши результаты в ЛЧ – не сенсация, а наш труд и вера»

А также о начале войны и помощи Украине

18 октября 2022, 22:32 | Обновлено 18 октября 2022, 22:39
79
0
Александр ЗУБКОВ: «Наши результаты в ЛЧ – не сенсация, а наш труд и вера»
Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний Александр Зубков вернулся в «Шахтер» этим летом и стал одним из лидеров обновленной команды Йовичевича. На счету полузащитника уже четыре гола за «горняков» в текущем сезоне, в том числе в ворота киевского «Динамо» и дважды – мадридского «Реала».

Накануне украинского Классико Зубков ответил на вопросы от титульного партнера клуба Parimatch Ukraine, и рассказал об атмосфере матчей с «Динамо», своих голах «сливочным» и целях команды в этом сезоне.

– Для всех украинских болельщиков матч «Шахтера» и «Динамо» – это всегда накал до последней секунды, полный стадион, красные карточки, миллионы украинцев у телевизора. И независимо от ситуации в стране, несмотря на то, в каком состоянии мы или «Динамо», это всегда противостояние номер один. Это вызов для обеих команд. До начала сезона все говорили, что у нас новая команда, что у нас меньше шансов в УПЛ, но ситуация в турнирной таблице показывает, что мы двигаемся от матча к матчу. Да, «Динамо», возможно, не в лучших своих кондициях, есть проблемы, но я уверен, что игра между нами будет боевой и интересной.

О возвращении в «Шахтер»
Я был в сборной (май 2022. – прим. автора), когда мы начали общаться с Дарио. Для меня важно было, где и как будет проходить чемпионат. Потому что на тот момент не было известно, начнется ли он вообще. А это важный фактор Но потом, когда мне все объяснили, рассказали, где будем базироваться, где будем играть матчи, то через день или два я сказал: «Да». Конечно, родные переживали, что я возвращаюсь в Украину. Но я понимал ситуацию, пообщался с несколькими своими тренерами здесь, и выбрал карьеру. В предыдущем клубе («Ференцварош») я был не совсем счастлив, где-то были непонятные шаги со стороны руководства, поэтому я для себя быстро решил, что я хочу перейти в «Шахтер» и выбираю футбол.

О начале войны и помощи Украине
Теперь все хорошо. Мои родные в Киеве, а семья жены – в Днепропетровске. В первые дни после того, как началась война в Украине, я не мог нормально тренироваться. Я приезжал на базу, но занимался бредом, потому что все мои мысли были не на футбольном поле, а где-то далеко. Семья жены на тот момент была в Харькове, мы решали, как мы можем им помочь, ведь Харьков был одним из первых пострадавших городов. Мы очень нервничали, переживали за родных. Мои отец и мать на тот момент были не в Украине, поэтому можно сказать, что повезло. Так что главная задача была помочь семье жены.

Очень многие знакомые просили помочь с жильем в Венгрии, мы помогали. Также у нас есть несколько групп, где мы собирали деньги и помогали Украине.

Спорт вне политики? Возможно, до 2014 года это было возможно, но сейчас уже нет.

О соперниках сборной в отборе к Евро-2024
На Евро-2020 я болел за Италию. Когда они поют гимн – ты ощущаешь их особый дух. Так что мне импонировала эта сборная. Сможем ли побороться с Англией и Италией за выход из группы на Евро? Мы сделаем все возможное и отдадим все силы, чтобы сделать это.

О голах «Реалу» и выступлениях в Лиге чемпионов
Забивать «Реалу» на любом уровне - это эмоции, которые я запомню на всю жизнь. Но после нашей последней игры есть такой осадок, поэтому было бы приятнее побеждать «Реал» 1:0. Но если бы нам кто-то сказал, что мы заработаем одно очко, все были бы счастливы. Поэтому ощущения двояки. Мой гол? Это все кросс Боди Михайличенко, а я оказался в нужном месте в нужное время.

Конечно, мы все читаем комментарии и видели, что о нас говорили до начала кампании в Лиге чемпионов. Но тренер вселяет в нас веру, особый дух, мы выходим и сражаемся друг за друга. У нас нет сейчас распределения на легионеров или украинцев. Мы все одна команда, все украинцы, мы деремся за эмблему на груди и за страну. Я считаю, что наш результат – это не сенсация. Это наш труд и наша вера. У меня была индивидуальная беседа с Йовичевичем, когда я только приехал в команду. Мне нравится с ним работать. И слышал от многих футболистов, что он хороший тренер, мотиватор. Также у него есть тактические идеи, которые мы от игры к игре улучшаем.

Все в мире уже знают, какая мы сильная нация. Верим в наших защитников, и мы не должны никогда сдаваться.

Полное видео интервью Александра Зубкова смотрите на YouTube канале Parimatch Ukraine.

По теме:
«Пригоди найпопулярнішої гри». Автор Sport.ua презентує книгу про футбол
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 февраля
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 февраля
футбол
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Еще одно поражение. Ястремская уступила Конюх, легко выиграв первый сет
Теннис | 18 октября 2022, 15:22 5
Еще одно поражение. Ястремская уступила Конюх, легко выиграв первый сет
Еще одно поражение. Ястремская уступила Конюх, легко выиграв первый сет

Даяна завершила борьбу в одиночном разряде на турнире во Франции

Шанс для Ротаня. Украинская молодежка узнала соперников на Евро-2023 U-21
Футбол | 18 октября 2022, 19:37 7
Шанс для Ротаня. Украинская молодежка узнала соперников на Евро-2023 U-21
Шанс для Ротаня. Украинская молодежка узнала соперников на Евро-2023 U-21

18 октября в румынском Бухаресте состоялась церемония жеребьевки

ФОТО. Костюк не пожала руку Саснович после матча в Гвадалахаре
Теннис | 18.10.2022, 07:40
ФОТО. Костюк не пожала руку Саснович после матча в Гвадалахаре
ФОТО. Костюк не пожала руку Саснович после матча в Гвадалахаре
Фабрицио РОМАНО: «Сумма отступных за Мудрика может достигать 60-65 млн»
Футбол | 18.10.2022, 12:01
Фабрицио РОМАНО: «Сумма отступных за Мудрика может достигать 60-65 млн»
Фабрицио РОМАНО: «Сумма отступных за Мудрика может достигать 60-65 млн»
ДЕДЫШИН: «Красников своими действиями сломал много судеб в футболе»
Футбол | 18.10.2022, 22:23
ДЕДЫШИН: «Красников своими действиями сломал много судеб в футболе»
ДЕДЫШИН: «Красников своими действиями сломал много судеб в футболе»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр АЛИЕВ: «109 гривен за матч Шахтер – Динамо – это коррупция»
Александр АЛИЕВ: «109 гривен за матч Шахтер – Динамо – это коррупция»
16.10.2022, 21:38 41
Футбол
Реал – Барселона – 3:1. Видео голов и обзор матча
Реал – Барселона – 3:1. Видео голов и обзор матча
16.10.2022, 19:39
Футбол
ВИДЕО. Выступление Шевченко на церемонии вручения Золотого мяча-2022
ВИДЕО. Выступление Шевченко на церемонии вручения Золотого мяча-2022
17.10.2022, 22:53 10
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «Переезды, автобусы, самолеты. Команда меняет поля, страны, отели»
ЛУЧЕСКУ: «Переезды, автобусы, самолеты. Команда меняет поля, страны, отели»
16.10.2022, 20:20 46
Футбол
Уайлдер вернулся – прибил Хелениуса и теперь претендует на Усика и Руиса
Уайлдер вернулся – прибил Хелениуса и теперь претендует на Усика и Руиса
17.10.2022, 11:14 1
Бокс
БЕНЗЕМА: «Золотой мяч – это детская мечта. В моей жизни было два кумира»
БЕНЗЕМА: «Золотой мяч – это детская мечта. В моей жизни было два кумира»
18.10.2022, 01:10 3
Футбол
Хейни снова побил Камбососа. Получилось веселее, но все равно без шансов
Хейни снова побил Камбососа. Получилось веселее, но все равно без шансов
17.10.2022, 14:40
Бокс
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Послала Гасанову за русским военным кораблем»
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Послала Гасанову за русским военным кораблем»
16.10.2022, 19:26 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности