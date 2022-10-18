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  4. Зинедин ЗИДАН: «Я практически старший брат для Бензема»
Испания
18 октября 2022, 16:58 |
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Зинедин ЗИДАН: «Я практически старший брат для Бензема»

Экс-тренер «Реала» - о новом обладателе Золотого мяча

18 октября 2022, 16:58 |
30
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Зинедин ЗИДАН: «Я практически старший брат для Бензема»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бензема и Зидан

Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал завоевание Каримом Бензема Золотого мяча-2022:

«Я практически старший брат для Карима. Мы так и называем друг друга: младший брат и старший брат. У нас более или менее одинаковый бэкграунд: он из Лиона, я из Марселя. Но ещё нас объединяет то, что поначалу нам обоим было нелегко. Мы были простыми ребятами из пригородов, у которых была мечта стать профессиональными игроками. Мы добились этого упорным трудом. У нас действительно много общего, вплоть до происхождения — наши семьи происходит из соседних алжирских деревень.

Когда я стал тренером «Реала», я получал удовольствие от работы с Каримом. Я давал ему советы, но он уже был очень хорош. Это были, скорее, небольшие корректировки, детали. Меня восхищает контроль мяча, которым обладает Бензема. Наблюдать за ним приятно. Были времена, когда мы хотели поиграть вместе. Я бы заставил его забить много голов. Увы, этого не случилось, но мы компенсировали всё, будучи тренером и игроком».

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Источник L'Equipe
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