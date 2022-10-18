Александрия – Кривбасс. Известны стартовые составы

Сегодня, 18 октября «Александрия» в восьмом туре УПЛ примет «Кривбасс». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Александрия»: Билык, Бабогло, Цуриков, Мирошниченко, Дячук, Кожушко, Демченко, Дришлюк, Калитвинцев, Рыбалка, Третьяков

«Кривбасс»: Сарнавский, Якимец, Ловрич, Стецьков, Опанасенко, Капич, Хомченовский, Задерака, Татарков, Хобленко, Волошин