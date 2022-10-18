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Украина. Премьер лига
18 октября 2022, 14:40 | Обновлено 18 октября 2022, 15:13
215
0

Александрия – Кривбасс. Известны стартовые составы

Команды сыграют в восьмом туре УПЛ

18 октября 2022, 14:40 | Обновлено 18 октября 2022, 15:13
215
0
Александрия – Кривбасс. Известны стартовые составы
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Сегодня, 18 октября «Александрия» в восьмом туре УПЛ примет «Кривбасс». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Александрия»: Билык, Бабогло, Цуриков, Мирошниченко, Дячук, Кожушко, Демченко, Дришлюк, Калитвинцев, Рыбалка, Третьяков

«Кривбасс»: Сарнавский, Якимец, Ловрич, Стецьков, Опанасенко, Капич, Хомченовский, Задерака, Татарков, Хобленко, Волошин

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Александрия Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига стартовые составы Александрия - Кривбасс чемпионат Украины по футболу
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Источник Sport.ua
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