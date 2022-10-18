Украина. Премьер лига18 октября 2022, 14:19 |
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Черноморец – Заря. Шахов и Русин выйдут в основе
Стали известны стартовые составы команд
18 октября 2022, 14:19 |
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Сегодня, 18 октября «Черноморец» в восьмом туре УПЛ примет «Зарю». Начало матча – в 15:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Черноморец»: Непогодов, Салюк, Ермаков, Манджрекар, Путря, Наумец, Кузик, Бобко, Брагару, Политыло, Юсов
«Заря»: Мацапура, Бутко, Батагов, Имереков, Данченко, Чурко, Шахов, Булеца, Кирюханцев, Русин, Нагнойный
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