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Украина. Премьер лига
18 октября 2022, 14:19 |
408
0

Черноморец – Заря. Шахов и Русин выйдут в основе

Стали известны стартовые составы команд

18 октября 2022, 14:19 |
408
0
Черноморец – Заря. Шахов и Русин выйдут в основе
ФК Заря Луганск

Сегодня, 18 октября «Черноморец» в восьмом туре УПЛ примет «Зарю». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Черноморец»: Непогодов, Салюк, Ермаков, Манджрекар, Путря, Наумец, Кузик, Бобко, Брагару, Политыло, Юсов

«Заря»: Мацапура, Бутко, Батагов, Имереков, Данченко, Чурко, Шахов, Булеца, Кирюханцев, Русин, Нагнойный

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Источник Sport.ua
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