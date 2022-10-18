Черноморец – Заря. Шахов и Русин выйдут в основе

Сегодня, 18 октября «Черноморец» в восьмом туре УПЛ примет «Зарю». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Черноморец»: Непогодов, Салюк, Ермаков, Манджрекар, Путря, Наумец, Кузик, Бобко, Брагару, Политыло, Юсов

«Заря»: Мацапура, Бутко, Батагов, Имереков, Данченко, Чурко, Шахов, Булеца, Кирюханцев, Русин, Нагнойный