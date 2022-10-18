В среду, 19 октября, состоится поединок 8 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и львовский «Рух». Игра пройдет в деревне Минай Закарпатской области на поле одноименного стадиона, начало – в 13:00.

«Ворскла» – «Рух». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports и на YouTube.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Рух».