Украина. Премьер лига18 октября 2022, 13:30 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Рух
В среду состоится поединок 8 тура Украинской Премьер-лиги
18 октября 2022, 13:30 |
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В среду, 19 октября, состоится поединок 8 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и львовский «Рух». Игра пройдет в деревне Минай Закарпатской области на поле одноименного стадиона, начало – в 13:00.
«Ворскла» – «Рух». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports и на YouTube.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Рух».
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