Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Нужен футбольный Майдан». Президент Руха выступит после скандального матча
Украина. Премьер лига
18 октября 2022, 13:11 |
1389
7

«Нужен футбольный Майдан». Президент Руха выступит после скандального матча

Григорий Козловский собирает пресс-конференцию

18 октября 2022, 13:11 |
1389
7
«Нужен футбольный Майдан». Президент Руха выступит после скандального матча
ФК Рух

Почетный президент ФК «Рух» Григорий Козловский решил во Львове провести большую пресс-конференцию после скандального матча УПЛ с «Днепром-1».

«Рух» проиграл 2:3 на последних секундах, завершая матч вдевятером.

«Хочу сделать большую пресс-конференцию в следующий понедельник, чтобы поговорить о том беспределе, который царит в украинском футболе. Что привело к беспределу и кто им руководит. Хочу обратиться ко всем президентам клубов, чтобы они высказали свое мнение».

«Потому что наш футбол умирает, и каждому сидеть в своем домике и делать вид, что ничего не происходит...».

«У меня нет желания молчать, но я понимаю, что после пресс-конференции наживу себе новых врагов. Нужно называть своими именами тех, кто сидит в УАФ. Настало время перемен. Нам нужен футбольный Майдан», - заявил Козловский.

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Рух
Ворскла – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Львов – Верес. Известны стартовые составы команд
Рух Львов Григорий Козловский чемпионат Украины по футболу Днепр-1
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Facebook
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БЕНЗЕМА: «Золотой мяч – это детская мечта. В моей жизни было два кумира»
Футбол | 18 октября 2022, 01:10 3
БЕНЗЕМА: «Золотой мяч – это детская мечта. В моей жизни было два кумира»
БЕНЗЕМА: «Золотой мяч – это детская мечта. В моей жизни было два кумира»

Французский форвард в молодые годы равнялся на Роналдо и Зинедина Зидана

За прошлые сутки ВСУ уничтожили 530 оккупантов, 11 танков и 14 ББМ
Война | 18 октября 2022, 09:20 2
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 530 оккупантов, 11 танков и 14 ББМ
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 530 оккупантов, 11 танков и 14 ББМ

Генштаб ВСУ обнародовал свежую статистику несвежих русских

Золотой мяч-2022: есть первые результаты
Футбол | 17.10.2022, 19:55
Золотой мяч-2022: есть первые результаты
Золотой мяч-2022: есть первые результаты
Наши и не только. 7 команд, которые играют в еврокубках на чужих стадионах
Футбол | 18.10.2022, 11:04
Наши и не только. 7 команд, которые играют в еврокубках на чужих стадионах
Наши и не только. 7 команд, которые играют в еврокубках на чужих стадионах
Золотая бутса 2022/23. Холанд – на втором месте. Кто лидирует в гонке?
Футбол | 18.10.2022, 05:50
Золотая бутса 2022/23. Холанд – на втором месте. Кто лидирует в гонке?
Золотая бутса 2022/23. Холанд – на втором месте. Кто лидирует в гонке?
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
aleks8-48
Если бы судья хотел убить Рух и подыграть Днепру-1,то не ждал бы 95-й минуты и не допустил бы днепрянам по ходу матча два раза проигрывать. 
Ответить
+3
aleks8-48
Хотелось бы,чтоб на этой пресс-конференции присутствовали независсимые от Шахтёра специалисты и разобрали каждый спорный на взгляд Козловского момент. Почти не сомневаюсь,что за этим демаршем стоит профессор по подковёным играм бывший капитан Шахтёра,который всех судит по себе.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
mike s
їм усім треба гамівні сорочки. мародери від навколофутбольного світу воюють за бабки.
Ответить
0
Ostrov Khortitsa
и туда же майдан против контрабанды
Ответить
-1
Хутин Пуйло
Единственный, кто с яйцами?
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Деонтей УАЙЛДЕР: «Готов драться с кем угодно. Усик, давай устроим это»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Готов драться с кем угодно. Усик, давай устроим это»
16.10.2022, 08:22
Бокс
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
18.10.2022, 02:59 2
MMA
ЛУЧЕСКУ: «Переезды, автобусы, самолеты. Команда меняет поля, страны, отели»
ЛУЧЕСКУ: «Переезды, автобусы, самолеты. Команда меняет поля, страны, отели»
16.10.2022, 20:20 46
Футбол
Большинство легионеров Днепра-1 отказалось ехать на матч против Руха
Большинство легионеров Днепра-1 отказалось ехать на матч против Руха
16.10.2022, 15:12 5
Футбол
Первое классическое сезона. Шахтер во Львове уверенно обыграл Динамо
Первое классическое сезона. Шахтер во Львове уверенно обыграл Динамо
16.10.2022, 18:54 163
Футбол
ВИДЕО. Украинская теннисистка похвасталась шикарными формами в купальнике
ВИДЕО. Украинская теннисистка похвасталась шикарными формами в купальнике
16.10.2022, 14:14 3
Теннис
Тедди АТЛАС: «Уайлдер вышел на бой с Хелениусом с новым стилем»
Тедди АТЛАС: «Уайлдер вышел на бой с Хелениусом с новым стилем»
16.10.2022, 09:03 2
Бокс
Реал – Барселона – 3:1. Видео голов и обзор матча
Реал – Барселона – 3:1. Видео голов и обзор матча
16.10.2022, 19:39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности