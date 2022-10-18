«Нужен футбольный Майдан». Президент Руха выступит после скандального матча
Григорий Козловский собирает пресс-конференцию
Почетный президент ФК «Рух» Григорий Козловский решил во Львове провести большую пресс-конференцию после скандального матча УПЛ с «Днепром-1».
«Рух» проиграл 2:3 на последних секундах, завершая матч вдевятером.
«Хочу сделать большую пресс-конференцию в следующий понедельник, чтобы поговорить о том беспределе, который царит в украинском футболе. Что привело к беспределу и кто им руководит. Хочу обратиться ко всем президентам клубов, чтобы они высказали свое мнение».
«Потому что наш футбол умирает, и каждому сидеть в своем домике и делать вид, что ничего не происходит...».
«У меня нет желания молчать, но я понимаю, что после пресс-конференции наживу себе новых врагов. Нужно называть своими именами тех, кто сидит в УАФ. Настало время перемен. Нам нужен футбольный Майдан», - заявил Козловский.
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