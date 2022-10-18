Луи САА – об экс-хавбеке Шахтера: «Он в МЮ, а не в команде второй лиги»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Луи Саа раскритиковал бразильского хавбека «красных дьяволов» Фреда за недавний матч АПЛ против «Ньюкасла» (0:0).

«Каждый игрок в составе «Манчестер Юнайтед» должен делать больше, не только Фред. Но если бы Рой Кин играл сегодня и был частью этой команды, он бы кричал, даже если ты играешь хорошо. Если кто-то считает, что ему некуда прогрессировать, он не должен быть в команде Премьер-лиги».

«Фред снова подвергся критике, потому что есть две роли: сбалансировать команду, когда ты должен быть солидным в центре поля, но также ты должен помогать своим товарищам по команде впереди. Бывают моменты, когда у Фреда есть возможность отдать мяч вперед, но он делает на одно или два касания больше, чем нужно. Эти вещи можно заметить, и это проблема. Фред играет за «Манчестер Юнайтед», он не играет в команде из второй лиги, и у всех будет свое мнение о его выступлениях», - заявил Саа.

Отметим, что по данным Wyscout, в поединке против «Ньюкасла» Фред за 98 минут чистого игрового времени отличился 109 технико-тактическими действиями, из которых успешными оказались 57%.