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  4. Луи САА – об экс-хавбеке Шахтера: «Он в МЮ, а не в команде второй лиги»
Англия
18 октября 2022, 11:50 |
417
0

Луи САА – об экс-хавбеке Шахтера: «Он в МЮ, а не в команде второй лиги»

Француз присоединился к числу критиков бразильца Фреда

18 октября 2022, 11:50 |
417
0
Луи САА – об экс-хавбеке Шахтера: «Он в МЮ, а не в команде второй лиги»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фред

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Луи Саа раскритиковал бразильского хавбека «красных дьяволов» Фреда за недавний матч АПЛ против «Ньюкасла» (0:0).

«Каждый игрок в составе «Манчестер Юнайтед» должен делать больше, не только Фред. Но если бы Рой Кин играл сегодня и был частью этой команды, он бы кричал, даже если ты играешь хорошо. Если кто-то считает, что ему некуда прогрессировать, он не должен быть в команде Премьер-лиги».

«Фред снова подвергся критике, потому что есть две роли: сбалансировать команду, когда ты должен быть солидным в центре поля, но также ты должен помогать своим товарищам по команде впереди. Бывают моменты, когда у Фреда есть возможность отдать мяч вперед, но он делает на одно или два касания больше, чем нужно. Эти вещи можно заметить, и это проблема. Фред играет за «Манчестер Юнайтед», он не играет в команде из второй лиги, и у всех будет свое мнение о его выступлениях», - заявил Саа.

Отметим, что по данным Wyscout, в поединке против «Ньюкасла» Фред за 98 минут чистого игрового времени отличился 109 технико-тактическими действиями, из которых успешными оказались 57%.

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Луи Саа Фред Манчестер Юнайтед Ньюкасл Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
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Источник Metro
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