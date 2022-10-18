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  4. Карпаты сообщили о гибели двух фанатов на войне с россией
Украина. Первая лига
18 октября 2022, 11:45 |
3
0

Карпаты сообщили о гибели двух фанатов на войне с россией

Два представителя фанатского движения погибли на войне с рашистами

18 октября 2022, 11:45 |
3
0
Карпаты сообщили о гибели двух фанатов на войне с россией
ФК Карпаты Львов

Львовские «Карпаты» сообщили о гибели на фронте двух представителей фанатского движения.

«При выполнении боевой задачи погибли известные представители нашего движения:
Юра «Тай» Осадчук (Lviv City Firm) и Ростислав Дрогобыч Шийко (лидер Banderstadt ultras).

Это невосполнимая потеря для всей карпатовской семьи», – говорится в заявлении клуба.

Ранее «Динамо» сообщило о смерти известного фаната, который защищал Украину.

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Карпаты Львов российско-украинская война фанаты ультрас Динамо
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