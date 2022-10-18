Украина. Первая лига18 октября 2022, 11:45 |
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Карпаты сообщили о гибели двух фанатов на войне с россией
Два представителя фанатского движения погибли на войне с рашистами
18 октября 2022, 11:45 |
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Львовские «Карпаты» сообщили о гибели на фронте двух представителей фанатского движения.
«При выполнении боевой задачи погибли известные представители нашего движения:
Юра «Тай» Осадчук (Lviv City Firm) и Ростислав Дрогобыч Шийко (лидер Banderstadt ultras).
Это невосполнимая потеря для всей карпатовской семьи», – говорится в заявлении клуба.
Ранее «Динамо» сообщило о смерти известного фаната, который защищал Украину.
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