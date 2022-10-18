Карпаты сообщили о гибели двух фанатов на войне с россией

Львовские «Карпаты» сообщили о гибели на фронте двух представителей фанатского движения.

«При выполнении боевой задачи погибли известные представители нашего движения:

Юра «Тай» Осадчук (Lviv City Firm) и Ростислав Дрогобыч Шийко (лидер Banderstadt ultras).

Это невосполнимая потеря для всей карпатовской семьи», – говорится в заявлении клуба.

Ранее «Динамо» сообщило о смерти известного фаната, который защищал Украину.