Динамо сообщило о смерти известного фаната, который защищал Украину
Максим Яловцов был одним из лидеров фанатского движения
ФК «Динамо» (Киев) сообщил о смерти известного фаната столичного клуба Максима Яловцова.
«Защищая целостность и независимость нашей Родины на фронте погиб один из лидеров фанатского движения киевского «Динамо» Максим Яловцов.
Душа компании, верный товарищ, отважный и мужественный воин – таким его навсегда запомнят друзья и побратимы.
Разделяет эту непоправимую утрату и выражает искренние соболезнования родным и близким Максима.
Вечная память и слава Герою Украины! Герои не умирают!», – сказано в сообщении киевского клуба.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коллектив Мирчи Луческу потерял еще одного голкипера, однако добыл три очка
Главный тренер киевского «Динамо» прокомментировал победу своих подопечных над «Рухом»