Динамо сообщило о смерти известного фаната, который защищал Украину

ФК «Динамо» (Киев) сообщил о смерти известного фаната столичного клуба Максима Яловцова.

«Защищая целостность и независимость нашей Родины на фронте погиб один из лидеров фанатского движения киевского «Динамо» Максим Яловцов.

Душа компании, верный товарищ, отважный и мужественный воин – таким его навсегда запомнят друзья и побратимы.

Разделяет эту непоправимую утрату и выражает искренние соболезнования родным и близким Максима.

Вечная память и слава Герою Украины! Герои не умирают!», – сказано в сообщении киевского клуба.