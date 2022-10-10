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  4. Динамо сообщило о смерти известного фаната, который защищал Украину
Украина. Премьер лига
10 октября 2022, 17:35 |
1469
0

Динамо сообщило о смерти известного фаната, который защищал Украину

Максим Яловцов был одним из лидеров фанатского движения

10 октября 2022, 17:35 |
1469
0
Динамо сообщило о смерти известного фаната, который защищал Украину
ФК Динамо Киев

ФК «Динамо» (Киев) сообщил о смерти известного фаната столичного клуба Максима Яловцова.

«Защищая целостность и независимость нашей Родины на фронте погиб один из лидеров фанатского движения киевского «Динамо» Максим Яловцов.

Душа компании, верный товарищ, отважный и мужественный воин – таким его навсегда запомнят друзья и побратимы.

Разделяет эту непоправимую утрату и выражает искренние соболезнования родным и близким Максима.

Вечная память и слава Герою Украины! Герои не умирают!», – сказано в сообщении киевского клуба.

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Источник ФК Динамо Киев
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