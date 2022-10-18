Украина. Премьер лига18 октября 2022, 09:14 |
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ВИДЕО. Игроки и персонал Реала поздравили Лунина после матча с Барселоной
Андрей провел достойный матч и заслужил на похвалу
18 октября 2022, 09:14 |
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Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин в воскресенье отыграл матч 9-й тура чемпионата Испании против «Барселоны» (3:1).
Для украинца это было первое Эль Класико в карьере, в этой встрече он сделал 4 сейва и получил высокую оценку.
После матча партнеры по команды и работники клуба тепло поприветствовали Лунина во словами: «Слава Украине».
Отметим, что пока что в лазарете остается основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа.
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