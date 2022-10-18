ВИДЕО. Игроки и персонал Реала поздравили Лунина после матча с Барселоной

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин в воскресенье отыграл матч 9-й тура чемпионата Испании против «Барселоны» (3:1).

Для украинца это было первое Эль Класико в карьере, в этой встрече он сделал 4 сейва и получил высокую оценку.

После матча партнеры по команды и работники клуба тепло поприветствовали Лунина во словами: «Слава Украине».

Отметим, что пока что в лазарете остается основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа.