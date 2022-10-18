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  4. ВИДЕО. Игроки и персонал Реала поздравили Лунина после матча с Барселоной
Украина. Премьер лига
18 октября 2022, 09:14 |
952
0

ВИДЕО. Игроки и персонал Реала поздравили Лунина после матча с Барселоной

Андрей провел достойный матч и заслужил на похвалу

18 октября 2022, 09:14 |
952
0
ВИДЕО. Игроки и персонал Реала поздравили Лунина после матча с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин в воскресенье отыграл матч 9-й тура чемпионата Испании против «Барселоны» (3:1).

Для украинца это было первое Эль Класико в карьере, в этой встрече он сделал 4 сейва и получил высокую оценку.

После матча партнеры по команды и работники клуба тепло поприветствовали Лунина во словами: «Слава Украине».

Отметим, что пока что в лазарете остается основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа.

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Источник ФК Реал Мадрид
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