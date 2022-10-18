18.10.2022 15:00 - : -
Украина. Премьер лига18 октября 2022, 06:10 | Обновлено 18 октября 2022, 06:26
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Черноморец – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 октября в 15:00 поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги
18 октября 2022, 06:10 | Обновлено 18 октября 2022, 06:26
21
0
18 октября в 15:00 в матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Черноморец» и «Заря».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра проходит в Ковалевке на стадионе «Колос».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Черноморец – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча доступна на OTT-платформе Setanta Sports.
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