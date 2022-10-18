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Черноморец
18.10.2022 15:00 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
18 октября 2022, 06:10 | Обновлено 18 октября 2022, 06:26
21
0

Черноморец – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 октября в 15:00 поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги

18 октября 2022, 06:10 | Обновлено 18 октября 2022, 06:26
21
0
Черноморец – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря Луганск

18 октября в 15:00 в матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Черноморец» и «Заря».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Ковалевке на стадионе «Колос».

Черноморец – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча доступна на OTT-платформе Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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