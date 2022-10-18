Украина. Премьер лига18 октября 2022, 05:30 | Обновлено 18 октября 2022, 05:51
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Львов – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 октября в 13:00 поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги
18 октября 2022, 05:30 | Обновлено 18 октября 2022, 05:51
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18 октября в 13:00 в матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Львов» и «Верес».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра проходит во Львове, на поле стадиона СКИФ.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Львов – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.
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