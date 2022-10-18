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Чемпионат Украины
Львов
18.10.2022 13:00 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 октября 2022, 05:30 | Обновлено 18 октября 2022, 05:51
36
0

Львов – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 октября в 13:00 поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги

18 октября 2022, 05:30 | Обновлено 18 октября 2022, 05:51
36
0
Львов – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Верес Ровно

18 октября в 13:00 в матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Львов» и «Верес».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит во Львове, на поле стадиона СКИФ.

Львов – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.

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Источник Sport.ua
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