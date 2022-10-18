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Украина. Премьер лига
18 октября 2022, 04:41 | Обновлено 18 октября 2022, 04:56
26
0

ВИДЕО. Футбольная страсть! Невероятные эмоции Бондаренко и Йовичевича

Донецкий «Шахтер» уверенно победил киевское «Динамо» в Классическом дерби

18 октября 2022, 04:41 | Обновлено 18 октября 2022, 04:56
26
0
ВИДЕО. Футбольная страсть! Невероятные эмоции Бондаренко и Йовичевича
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Йовичевич

Донецкий «Шахтер» уверенно победил киевское «Динамо» в Классическом дерби со счетом 3:1.

В одном из эпизодов матча яркие эмоции проявили хавбек Артем Бондаренко и коуч горняков Игор Йовичевич.

За «Шахтер» забили Александр Зубков, Михаил Мудрик и Даниил Сикан. У «Динамо» отличился Владислав Ванат.

«Шахтер» набрал 16 очков и идет на втором месте в УПЛ позади «Днепра-1» (18). У «Динамо» – только 9 очков после 6 сыгранных матчей.

ВИДЕО. Футбольная страсть! Невероятные эмоции Бондаренко и Йовичевича

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Источник ФК Шахтер Донецк
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