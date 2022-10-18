ВИДЕО. Футбольная страсть! Невероятные эмоции Бондаренко и Йовичевича
Донецкий «Шахтер» уверенно победил киевское «Динамо» в Классическом дерби
Донецкий «Шахтер» уверенно победил киевское «Динамо» в Классическом дерби со счетом 3:1.
В одном из эпизодов матча яркие эмоции проявили хавбек Артем Бондаренко и коуч горняков Игор Йовичевич.
За «Шахтер» забили Александр Зубков, Михаил Мудрик и Даниил Сикан. У «Динамо» отличился Владислав Ванат.
«Шахтер» набрал 16 очков и идет на втором месте в УПЛ позади «Днепра-1» (18). У «Динамо» – только 9 очков после 6 сыгранных матчей.
ВИДЕО. Футбольная страсть! Невероятные эмоции Бондаренко и Йовичевича
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер проявил высокую самокритичность
В Париже вручена престижная награда лучшему футболисту 2022 года