Донецкий «Шахтер» уверенно победил киевское «Динамо» в Классическом дерби со счетом 3:1.

В одном из эпизодов матча яркие эмоции проявили хавбек Артем Бондаренко и коуч горняков Игор Йовичевич.

За «Шахтер» забили Александр Зубков, Михаил Мудрик и Даниил Сикан. У «Динамо» отличился Владислав Ванат.

«Шахтер» набрал 16 очков и идет на втором месте в УПЛ позади «Днепра-1» (18). У «Динамо» – только 9 очков после 6 сыгранных матчей.

ВИДЕО. Футбольная страсть! Невероятные эмоции Бондаренко и Йовичевича