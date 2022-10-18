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Чемпионат Испании
Вильярреал
17.10.2022, FT 2 : 0
Осасуна
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Испания
18 октября 2022, 03:15 | Обновлено 18 октября 2022, 03:30
12
0

Вильярреал – Осасуна – 2:0. Дубль Данжумы. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 9-го тура чемпионата Испании

18 октября 2022, 03:15 | Обновлено 18 октября 2022, 03:30
12
0
Вильярреал – Осасуна – 2:0. Дубль Данжумы. Видео голов и обзор матча
ФК Вильярреал

В матче 9-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» обыграл «Осасуну» со счетом 2:0.

Дубль у хозяев поля оформил Арно Данжума Груневелд.

«Вильярреал» набрал 15 очков и поднялся на 7-е место. «Осасуна» с 13 баллами занимает 9-ю позицию.

Ла Лига. 9-й тур, 17 октября

Вильярреал – Осасуна – 2:0

Голы: Данжума, 42, 52 (пен).

Вильярреал – Осасуна – 2:0. Дубль Данжумы. Видео голов и обзор матча

События матча

52’
ГОЛ ! С пенальти забил Арнаут Груневельд (Вильярреал).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Арнаут Груневельд (Вильярреал).
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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Вильярреал Осасуна видео голов и обзор Арно Данжума Груневелд
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Источник Sport.ua
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