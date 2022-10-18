17.10.2022, FT 2 : 0
Испания18 октября 2022, 03:15 | Обновлено 18 октября 2022, 03:30
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Вильярреал – Осасуна – 2:0. Дубль Данжумы. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 9-го тура чемпионата Испании
18 октября 2022, 03:15 | Обновлено 18 октября 2022, 03:30
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В матче 9-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» обыграл «Осасуну» со счетом 2:0.
Дубль у хозяев поля оформил Арно Данжума Груневелд.
«Вильярреал» набрал 15 очков и поднялся на 7-е место. «Осасуна» с 13 баллами занимает 9-ю позицию.
Ла Лига. 9-й тур, 17 октября
Вильярреал – Осасуна – 2:0
Голы: Данжума, 42, 52 (пен).
Вильярреал – Осасуна – 2:0. Дубль Данжумы. Видео голов и обзор матча
События матча
52’
ГОЛ ! С пенальти забил Арнаут Груневельд (Вильярреал).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Арнаут Груневельд (Вильярреал).
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