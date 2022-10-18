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18 октября 2022, 02:10 | Обновлено 18 октября 2022, 02:27
29
0

Чеберко вошел в символическую сборную 13-го тура чемпионата Хорватии

За матч «Осиека» украинский защитник получил от SofaScore оценку 7.9

18 октября 2022, 02:10 | Обновлено 18 октября 2022, 02:27
29
0
Чеберко вошел в символическую сборную 13-го тура чемпионата Хорватии
ФК Осиек. Евгений Чеберко (справа)

Украинский защитник клуба «Осиек» Евгений Чеберко вошел в символическую сборную 13-го тура чемпионата Хорватии.

За матч «Осиека», сыгранный 15 октября против «Истры 1961» (2:0), украинский защитник получил от SofaScore оценку 7.9.

Чеберко проводит 3-й сезон в «Осиеке» и имеет в активе 39 матча, без забитых голов (в текущем сезоне – 7 поединков).

Символическая сборная 13-го тура чемпионата Хорватии (SofaScore)

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Источник Sport.ua
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