Украинский защитник клуба «Осиек» Евгений Чеберко вошел в символическую сборную 13-го тура чемпионата Хорватии.

За матч «Осиека», сыгранный 15 октября против «Истры 1961» (2:0), украинский защитник получил от SofaScore оценку 7.9.

Чеберко проводит 3-й сезон в «Осиеке» и имеет в активе 39 матча, без забитых голов (в текущем сезоне – 7 поединков).

Символическая сборная 13-го тура чемпионата Хорватии (SofaScore)